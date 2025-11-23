El fallecido astrólogo Walter Mercado dejó a cargo de todos sus predicciones a su sobrina Dannette Benet Mercado, quien este domingo 23 de noviembre da los números de la suerte para cada signo del zodíaco.

Aries

Tu energía baja un poco y te pide descanso. Buen día para hacer algo que disfrutes sin presión.

Números de la suerte: 7 – 19 – 34

Tauro

Necesitas confort y tranquilidad. Una conversación familiar trae claridad.

Números de la suerte: 4 – 22 – 40

Géminis

Día sociable y activo. Mensajes, llamadas o planes sorpresa pueden animarte.

Números de la suerte: 5 – 14 – 28

Cáncer

Tu intuición está muy presente hoy. Pensarás mucho en tu hogar o en alguien especial.

Números de la suerte: 2 – 16 – 33

Leo

Plan perfecto para socializar o salir un rato. Te sentirás más ligero emocionalmente.

Números de la suerte: 1 – 18 – 37

Virgo

Buenas ideas para organizar tu semana. Hoy te sentirás productivo sin esforzarte de más.

Números de la suerte: 9 – 24 – 36

Libra

Día equilibrado y romántico. Excelente para un plan suave, comida rica o compras.

Números de la suerte: 6 – 15 – 42

Escorpio

Sientes claridad emocional. Se resuelve una duda que cargabas. Números de la suerte: 11 – 20 – 39

Sagitario

La energía está alegre y en movimiento. Hay entusiasmo por algo nuevo.

Números de la suerte: 3 – 12 – 30

Capricornio

Necesitas un pequeño descanso mental. Buen día para desconectarte y recargar.

Números de la suerte: 8 – 17 – 26

Acuario

Ideas creativas fluyen. Desde la mañana sentirás ganas de hacer algo diferente.

Números de la suerte: 10 – 21 – 44

Piscis

Sensibilidad alta, pero bonita. Alguien te muestra cariño o apoyo inesperado.

Números de la suerte: 13 – 27 – 31