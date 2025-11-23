El fallecido astrólogo Walter Mercado dejó a cargo de todos sus predicciones a su sobrina Dannette Benet Mercado, quien este domingo 23 de noviembre da los números de la suerte para cada signo del zodíaco.
Aries
Tu energía baja un poco y te pide descanso. Buen día para hacer algo que disfrutes sin presión.
Números de la suerte: 7 – 19 – 34
Tauro
Necesitas confort y tranquilidad. Una conversación familiar trae claridad.
Números de la suerte: 4 – 22 – 40
Géminis
Día sociable y activo. Mensajes, llamadas o planes sorpresa pueden animarte.
Números de la suerte: 5 – 14 – 28
Cáncer
Tu intuición está muy presente hoy. Pensarás mucho en tu hogar o en alguien especial.
Números de la suerte: 2 – 16 – 33
Leo
Plan perfecto para socializar o salir un rato. Te sentirás más ligero emocionalmente.
Números de la suerte: 1 – 18 – 37
Virgo
Buenas ideas para organizar tu semana. Hoy te sentirás productivo sin esforzarte de más.
Números de la suerte: 9 – 24 – 36
Libra
Día equilibrado y romántico. Excelente para un plan suave, comida rica o compras.
Números de la suerte: 6 – 15 – 42
Escorpio
Sientes claridad emocional. Se resuelve una duda que cargabas. Números de la suerte: 11 – 20 – 39
Sagitario
La energía está alegre y en movimiento. Hay entusiasmo por algo nuevo.
Números de la suerte: 3 – 12 – 30
Capricornio
Necesitas un pequeño descanso mental. Buen día para desconectarte y recargar.
Números de la suerte: 8 – 17 – 26
Acuario
Ideas creativas fluyen. Desde la mañana sentirás ganas de hacer algo diferente.
Números de la suerte: 10 – 21 – 44
Piscis
Sensibilidad alta, pero bonita. Alguien te muestra cariño o apoyo inesperado.
Números de la suerte: 13 – 27 – 31