La competencia en MasterChef Celebrity Colombia 2025 se vuelve cada vez más intensa, pues el pasado miércoles 22 de octubre se definió el op 9 con la salida de Luisfer.

El Top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025 quedó conformado por Violeta, Patty, Carolina, Ricardo, Alejandra, Valentina, Pichingo, Michelle y Raúl Ocampo.

Pero, ese programa estuvo con ambiente bien cargado de nervios y expectativas. Claudia Bahamón notó de inmediato los ánimos bajos entre los participantes, y Valentina confesó que, a estas alturas, todos llegan preparados incluso para despedirse, conscientes del alto nivel de exigencia que caracteriza al Top 10.

En esta ocasión, el reto de eliminación sorprendió a los concursantes con crear un plato gourmet usando ocho tapas de pan tajado, un ingrediente que suele pasarse por alto en la alta cocina. Con 45 minutos en el reloj y la despensa abierta, los famosos debían demostrar técnica, ingenio y presentación impecable.

Los tres chefs Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría recorrieron las estaciones ofreciendo consejos para perfeccionar los platos. Belén guió a LuisFer, animándolo a refinar su propuesta.

Instagram masterchefcelebrityco Valentina Taguado está en el Top 9

Nicolás aconsejó a Pichingo espesar su salsa y transformar su idea en rollitos horneados y Jorge Rausch sugirió a Michelle Rouillard aprovechar mejor el pan y potenciar el sabor con paprika.

Asimismo, los concursantes que ya estaban a salvo decidieron no intervenir. “A estas alturas, cada uno debe ganarse su lugar”, afirmaron.

La primera en presentar su creación fue Valentina, con “La basura de unos es el tesoro de otros”, una tartaleta con pan, lomo y queso gratinado que encantó al jurado.

LuisFer llevó al atril “Tapos en las alturas”, un sándwich de lomo fino, guacamole y tocino. Aunque su sabor fue destacado, los jueces criticaron la excesiva sal y lo complicado que resultaba comer por su tamaño.

Michelle presentó “Bimbo a la romesco”, una tostada con pescado. Aunque el punto del pescado no fue el ideal, los chefs reconocieron su elegancia y la calidad de su salsa, que Nicolás calificó como “fabulosa”.

Pichingo sorprendió con “René Higuita”, unos rollos de pan con pollo y champiñones en salsa. El jurado los describió como “recursivos, sabrosos y perfectos para cualquier público”.

Por último, Raúl presentó “Tábata Bahamón”, unos conos rellenos con espuma de chipotle y cilantro. A pesar del buen sabor, la presentación débil le restó puntos frente a sus compañeros.

Tras una difícil deliberación, los chefs coincidieron en que Raúl y LuisFer eran los cocineros en riesgo. Finalmente, LuisFer fue el eliminado, principalmente por el exceso de sal en su salsa.

Ahora, todos los televidentes están atentos de los que pueda pasar en los próximos capítulos, pues ya la competencia está muy dura.