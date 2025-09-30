Mhoni Vidente se ha ganado el título de una de las astrólogas más famosas de Latinoamérica por sus predicciones que se han hecho realidad.

Ha vaticinado desastres naturales, muerte de artistas, peleas entre países y muchas otras situaciones. Ahora, tiene su propio canal de YouTube y también es invitada en El Heraldo de México.

Desde esos espacios, la pitonisa logra dar predicciones para los signos día a día, y a inicio de cada mes dice lo que va a suceder en los próximos días.

Freepik/Instagram: @mhoni1 Mhoni Vidente vaticina accidente en Guadalajara

Hace poco tuvo una entrevista en donde confesó que tuvo una visión no muy buena en la cual veía un accidente aéreo. Dijo que específicamente veía que morían varias personas en Guadalajara, México.

“Veo una tragedia muy grande en Guadalajara, no sé. Una tragedia muy grande. Se ve algo como si se fuera a caer un avión, en medio de Guadalajara… o como si se fuera a incendiar. La energía está muy densa y no deja despegar los aviones”, comentó.

Asimismo, Mhoni no dio detalles de la fecha en que podría ocurrir este accidente solo comentó que tuvieran mucho cuidado. “Hay que rezar mucho. O podría ser en Culiacán, así que cuídense mucho”.

“Se adelantará el invierno. Muy cruel, muy fuerte, muy frío. Va a ser a finales de octubre. Va a estar muy fuerte la covid-19 en todos lados, hay que protegernos”, indicó.