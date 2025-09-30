El terror de la saga ‘It’ salta a la televisión con ‘Welcome to Derry’ en una serie que llega a HBO en octubre, un mes que también dará la bienvenida a la nueva y esperada entrega de la animación de ‘Star Wars: Visions’ o a un documental sobre la trayectoria de Martin Scorsese.

‘It: Welcome to Derry’ (HBO, 26 de octubre)

Ambientada en el universo de ‘It’ de Stephen King, ‘Welcome to Derry’ es una precuela de ‘It’ (2017) e ‘It Chapter Two’ (2019), con la acción situada en 1962, cuando una pareja y su hijo se mudan a Derry (Maine) en una historia que cuenta el origen del terrorífico Pennywise. Está protagonizada por Protagonizada por Jovan Adepo, Taylour Paige, Chris Chalk, Madeleine Stowe y Bill Skarsgård.

‘Star Wars: Visions’ (Disney+, 29 de octubre)

Tercera entrega de esta serie de cortometrajes de animación del universo Star Wars, que llega con nueve cortometrajes de nueve estudios de animación japonesa diferentes. Un regreso muy esperado al espíritu de la primera entrega, también de proyectos nipones, frente a una segunda en la que se implicaron estudios de todo el mundo.

‘Mr. Scorsese’ (Apple TV+, 17 de octubre)

Cinco episodios dirigidos por Rebecca Miller componen esta serie documental que ahonda en la figura de Martin Scorsese y en su trayectoria, desde sus películas cuando era un estudiante de la Universidad de Nueva York hasta la actualidad. Un “retrato de un hombre a través de la lente de su trabajo” construido a través de su archivo personal y con el testimonio de personalidades como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Mick Jagger, Jodie Foster o Steven Spielberg.

‘Down Cemetery Road’ (Apple TV+, 29 de octubre)

Un thriller protagonizado y producido por Emma Thompson y Ruth Wilson, basado en la novela homónima de Mick Herron (‘Slow Horses’), que comienza cuando una casa explota en un tranquilo barrio residencial de Oxford y una niña desaparece. Sarah Tucker (Wilson) se obsesiona con encontrarla y solicita la ayuda de la investigadora privada Zoë Boehm (Thompson).

‘Monster: The Ed Gein Story’ (Netflix, 3 de octubre)

Tras las historias de Jeffrey Dahmer (2022) y de Lyle y Erik Menendez (2024), llega la tercera historia englobada bajo el título de ‘Monster’, en esta ocasión centrada en Ed Gein, un hombre sencillo y tranquilo de Wisconsin que en los años 50 se convirtió en uno de los asesinos en serie más aterrador de la historia. El británico Charlie Hunnan interpreta al protagonista de esta producción de Ryan Murphy.

‘Harlan Coben’s Lazarus’ (Prime Video, 22 de octubre)

Entre adaptaciones de sus novelas y proyectos específicos para televisión, es muy habitual ver el nombre de Harlan Coben asociado con series que siempre son thrillers en los que nadie es lo que parece en un primer momento. Ahora llega ‘Lazarus’, sobre un psicólogo (Sam Caflin) que regresa a su casa tras el suicidio de su padre (Bill Nighy) y comienza a tener experiencias sobrenaturales.

‘The Last Frontier’ (Apple TV+, 10 de octubre)

Creada por Jon Bokenkamp (‘The Blacklist’) y Richard D’Ovidio (‘The Call’), y protagonizada y producida por Jason Clarke, ‘The Last Frontier’ es un thriller de diez episodios protagonizado por Frank Remnick (Clarke), el único jefe de policía de Estados Unidos a cargo de los tranquilos y escarpados páramos de Alaska, donde se estrella un avión de transporte de presos.

‘Tremembé’ (Prime Video, 31 de octubre)

Una miniserie brasileña de cinco episodios que recrear la vida en una cárcel conocida como ‘la prisión de los famosos’, donde estuvieron internos Suzane von Richthofen, los hermanos Cravinhos, Anna Jatobá, Alexandre Nardoni y Elize Matsunaga, entre otros. Está inspirada en los libros de true crime de Ulisses Campbell y protagonizada por Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato y Felipe Simas.

‘The Diplomat’ o ‘Abbot Elementary’, esperados regresos

Pero no solo hay novedades interesantes en octubre, también se espera con interés el regreso con nuevas temporadas de series como ‘The Diplomat’ (tercera, en Netflix el día 16); ‘Abbot Ellementary’ (quinta, Disney+ el día 1); ‘Loot’ (tercera, Apple TV+, el día 15) o ‘Nobody Wants This’ (segunda, en Netflix el día 23).