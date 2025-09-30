Durante varias ocasiones Gallego se ha pronunciado sobre este tema, la primera fue en su cuenta se X en donde lanzó un comentario evocando a estas citas.

“Me metí a una app de citas y la mayoría de los que me dan likes son menores de 30… O sea, ¿qué onda?”, escribió. Igualmente, después manifestó que sí había estado pero más que todo para experimentar no porque realmente quisiera una relación.

Además, detalló que prefiere otras maneras de conocer a las personas. “Quise probar y ver cómo era, porque mucha gente habla de estas apps. Me encontré con cosas divertidas y otras que no tanto”.

Instagram marcelagallego70 Marcela Gallego, actriz que fue conocida por ‘El man es Germán’, contó su experiencia en una de las aplicaciones de citas para conocer personas.

En otra entrevista con The Suso Show narró que encontró personas de todo tipo dentro de la aplicación. “Sí, estuve en una aplicación de citas. Pero la verdad no busco hombres mayores de 55 años ni tampoco quiero que sean mucho más jóvenes. Lo hice por darme la oportunidad de conocer gente diferente, aunque no me quedé mucho tiempo”.

“No digo que no funcione, pero me gusta más conocer a alguien en persona, sentir la energía, la conversación. En una app es distinto, es rápido, es como ir al supermercado de personas”, precisó.

Enfatizó que estas aplicaciones no son para todo el mundo y que ella lo tomó más por curiosidad. Los cibernautas estuvieron de acuerdo con algunas cosas y otros que sí han podido encontrar pareja estable.