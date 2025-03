Malas noticias para quienes disfrutan del amplio catálogo de películas y series que ofrece Netflix en televisores que salieron al mercado hace ya más de diez años. Desde el próximo 1 de abril, la plataforma de ‘streaming’, que tiene más de 300 millones de suscriptores en el mundo, dejará de funcionar en varios modelos antiguos.

Esta medida tiene que ver con las actualizaciones que implementa periódicamente Netflix para mejorar la experiencia de sus usuarios en aspectos como interfaz, seguridad y rendimiento.

Esto hace que los modelos más antiguos de televisores vayan quedando obsoletos, ya que no tienen la capacidad de almacenamiento ni la potencia de procesamiento necesarias para soportar las actualizaciones de las diferentes plataformas, entre esas Netflix.

Por esta razón, cada cierto tiempo la plataforma de streaming deja de funcionar en varios modelos de televisores inteligentes.

¿En qué televisores dejará de funcionar Netflix?

Entre los equipos que se verán afectados figuran varias versiones de la línea Sony Bravia, incluyendo las series KDL, XBR, W95 y X9. Estos televisores, lanzados hace más de diez años, ya han quedado rezagados en términos de compatibilidad con las nuevas exigencias de la plataforma.

Aunque estos modelos han ofrecido una experiencia de entretenimiento de alta calidad durante años, la realidad es que el avance de la tecnología los ha dejado atrás.

No obstante, para quienes posean uno de estos televisores y no quieran renunciar a sus noches de maratón de series y películas, hay buenas noticias: no es necesario cambiar de televisor para seguir disfrutando de Netflix.

¿Qué opciones existen para que Netflix funcione en esos modelos de TV?

La solución está en los dispositivos de transmisión. Opciones como Apple TV, Roku, Chromecast y Amazon Fire Stick permiten ejecutar la aplicación sin problemas en televisores que, de otra manera, se quedarían fuera del servicio.

También las consolas de videojuegos, como PlayStation y Xbox, ofrecen acceso a la plataforma sin necesidad de hacer una gran inversión en un televisor nuevo.

El fin del soporte para dispositivos antiguos no es algo exclusivo de Netflix. En la era digital, es común que aplicaciones y plataformas dejen atrás modelos más viejos para enfocarse en el desarrollo de versiones optimizadas para equipos modernos.

Sin embargo, esto no deja de ser una noticia agridulce para quienes aún confían en la durabilidad de su televisor de toda la vida.

Así que, si tiene uno de estos modelos en casa, no entre en pánico. Solo es cuestión de buscar la alternativa que mejor se adapte a su presupuesto y necesidades. Porque, al final, lo importante es seguir disfrutando de su contenido favorito, sin importar en qué pantalla lo haga.