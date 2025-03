El programa ‘La Red’ contó detalles sobre la situación que está atravesando un ex participante de ‘Yo me llamo’, en la temporada 2011 del reality.

Leer más: Junior se desquita de las burlas del León de México

Se trata de Danny Solís, un mariachi que imitó a Vicente Fernández y logró llegar al Top 12 del programa del canal Caracol.

Solís contó en La Red que después de salir del concurso continuó realizando presentaciones y giras por varios lugares, y en una de esas, al terminar un concierto recibe una llamada amenazante.

“Estaba en una gira de viernes y sábado cuando me suena el teléfono dos veces. A la tercera contesto y me dicen: ‘Don Vicente, me devuelve el celular o lo voy a demandar en la fiscalía’”, dijo sobre el inicio de su situación.

Continuó narrando que él se sorprendió con dicha llamada, pues no sabía de que se trataba, hasta que la persona le explicó: “Es que ayer hicimos un evento con usted y un celular se perdió”. La fiesta había sido en Bogotá, y dicho robo se lo adjudicaron al imitador.

Ante la acusación, Solís les contestó que no se trataba de él, que estaban equivocados.

Ver también: Hombre con tapabocas y camiseta de la Selección ataca a policía en el CAI La Alboraya

Además de esto, ha recibido también acusaciones relacionadas con mujeres, pérdidas de computadoras, mensajes de redes sociales entre otras. Contó el caso más reciente en el que lo quisieron involucrar, y fue durante su gira en Panamá cuando lo culparon de “tirarle” la camioneta a una mujer y a su mamá.

El artista indicó que luego de esta serie de acusaciones, descubrió que un hombre se estaba haciendo pasar por él para cometer este tipo de delitos. Aseguró que se trata de Andrés Calderón, un mariachi bogotano.

Redes sociales Andrés Calderón, falso imitador de Vicente Fernández.

Luego de conocerse la identidad del verdadero responsable, un periodista de La Red aseguró que desde el 2017 el imitador ha estado involucrado en diferentes delitos, como el supuesto robo de unas camisas en un almacén.

Le sugerimos: Starbucks deberá pagar 50 millones de dólares de indemnización a joven que se quemó con un té derramado

Según el programa, Calderón se presenta como “Yo me llamo Vicente Fernández” en sus publicaciones de Instagram, pero aclara que su participación solo se ha limitado a las convocatorias, pues “nunca ha pasado” al reality.

De acuerdo al periodista Julián Monsalve, quien se contactó con Andrés Calderón, este aseguró que todo se trata de “envidia” por parte de Solís, y que tiene todos los papeles, incluyendo el de registro al programa de imitadores de cantantes ya consolidados en la industria musical. No obstante, La Red comprobó que dicha participación, solo ha sido en las convocatorias.

Por su parte, Solís, el verdadero imitador de Vicente Fernández en 2011, indicó públicamente que no ve como un problema que haya otro imitador del cantante mexicano, sino que aclare que no es el imitador de ‘Yo me llamo’, y así evitar confusiones y que se siga dañando su imagen.