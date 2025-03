Jery Sandoval sigue dando de qué hablar tras su salida de ‘La casa de los famosos’. La actriz solo estuvo seis días en el reality porque decidió irse tras sostener una fuerte discusión con Yaya Muñoz que casi llega a los golpes.

Aunque su participación fue muy corta, su nombre no ha dejado de relacionarse con ‘La casa de los famosos’, pues ella ha seguido comentando públicamente lo que sucede en el reality de ‘RCN’.

Así se ha mantenido como una de las participantes más polémicas de la segunda temporada del formato en Colombia, generando opiniones divididas entre los espectadores.

Jery Sandoval ya era conocida en el país por su carrera como actriz, ya que participó en telenovelas como ‘Código Postal’, ‘Popland’ y ‘Los Reyes’, entre otras. Pero además se dedica a la música, pues es cantante y DJ. Inició su carrera a los 12 años en la radio.

Mientras sigue adelante con sus proyectos, también se mantiene al tanto de lo que ocurre en ‘La casa de los famosos’. Recientemente dio a conocer su opinión acerca de la relación entre la actriz Norma Nivia y el creador de contenido Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, quienes actualmente conforman la única pareja amorosa del reality.

En las últimas semanas Nivia y Varela han protagonizado varias discusiones, la más reciente a raíz de una dinámica llamada ‘banquillo de los famosos’, que consistió en que los participantes pasaban uno por uno a la silla para que sus compañeros se posicionaran frente a ellos y les dijeran cuáles son sus virtudes y defectos.

“Voy a empezar con lo negativo, creo que eres demasiado fuerte contigo misma, eres muy exigente y te gusta que todo quede perfecto, no te gusta el desorden, entonces el Peluche llega a hacer un poquito de desorden”, dijo Mateo a Norma.

A Nivia no le gustó que Varela empezó por los defectos y se extendió más que cuando pasó a hablar de las virtudes de ella.

“Él nunca me había dicho nada de eso, y para rematar, todo le dicen que piense bien lo que me va a decir porque estaba acelerado, y lo primero que me dice es que no pensó lo que me iba a decir… A nadie le dijo tantos defectos y por todo el mundo empezó por la virtud”, le dijo Norma a Melissa Gate.

Al notar su molestia, Mateo le ofreció disculpas a Norma por lo ocurrido, aunque hizo énfasis en que su intención no fue herir sus sentimientos.

Fue precisamente sobre la actitud que tomó Norma luego de la dinámica que comentó Jery Sandoval en Instagram. La actriz consideró que la personalidad de Nivia es “complicada” y no ha tenido el mejor trato con Mateo.

“Peluche es de lo más caballero, una gran persona y muy buena gente con todos. Pero aguantar a Norma es complicado. Me cae bien, pero es muy acartonada y no sabe expresarse bien. Además, no me gusta cómo trata a Peluche; se la pasa diciendo que no está a su altura, que es bajito, que no es su prototipo. Norma lo ha menospreciado, y ahí sí nadie dice nada”, escribió en los comentarios de una publicación en la red social.