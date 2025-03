El reality transmitido por el Canal RCN La casa de los famosos Colombia ha sido todo un éxito en esta segunda edición, pues las polémicas que se han generado por los participantes han movido las redes sociales.

Una de las participantes que dio más de qué hablar fue la actriz y creadora de contenido Jery Sandoval, quien salió después de una pelea con Yaya Muñoz.

La actriz de Los Reyes salió del programa por recomendación psicológica, luego de tener una fuerte discusión con Yaya y Emiro. Los otros famosos también tuvieron que meterse entre ellos para que no pasara a mayores.

Cuando estaban en esa pelea Jery fue llamada por ‘El jefe’ al confesionario en donde se desahogó y mostró su descontento con su estadía.

Duraron un día en incertidumbre, pero en la noche los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron su salida del reality. Todo quedó hasta ahí, pero un mes después, Jery decidió romper el silencio en redes sociales.

Instagram jerysandovaloficial Jery Sandoval llamó “brujas” a participantes de 'La casa de los famosos' que le pidieron que no se fuera del reality.

“Me fui porque yo quise. No ando de rogona, ni de llorona, ni metiéndome con cualquier hombre de ofrecida, regalada para estar… Como presuntamente dijeron ellas en el grupo de WhatsApp, que se iban a acostar con todos los machos de la casa. Ese oso que ustedes han visto”, añadió.

Jery destacó que ella no la expulsaron del programa sino que quiso irse por cuenta propia. “Mandaron a 7 personas para convencerme todos los días que no me fuera, pero no aguanté la mala energía de las brujas”.

También dijo que siempre le pedía a los compañeros que votaran por ella para irse. “Ni el público, ni nadie. Primero le dije a Marlon, después le pedí a Camilo que votara por mí, después le dije a La Liendra y tampoco quiso votar para que yo saliera”.

“Pasar hambre, yo puedo, pero soy muy sensible a la energía. Y, aunque me llevaba bien con mis compañeros, a nivel energético no se sentía bien”, dijo.

Explicó que se la pasaba vomitando, con dolor de cabeza, síntomas que se le despertaron tras perder la prueba de la comida. Igualmente, Yaya Muñoz también salió del programa pero no se ha pronunciado por ese problema.