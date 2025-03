Los nostálgicos de la animación tienen razones para celebrar. El universo de Cartoon Network de los noventa y dos mil ha sido revivido en un evento inesperado que reúne a personajes icónicos como Dexter, Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas y muchos más en una nueva aventura dentro de la serie ‘¡Jellystone!’.

Este show, que sigue las aventuras del Oso Yogui y sus amigos, se ha convertido en el inesperado anfitrión de un episodio especial titulado ‘Crisis on Infinite Mirths’ (Crisis en alegrías infinitas), en el que una grieta en el tiempo y el espacio transporta a personajes clásicos al peculiar pueblo de Jellystone.

¿El resultado? Un crossover sin precedentes que rinde homenaje a la época dorada de Cartoon Network.

Un multiverso de locuras animadas

La trama del episodio inicia con Dexter (sí, el del ‘Laboratorio de Dexter’), quien, harto de su hermana Dee Dee, decide enviarla lejos. Sin embargo, su plan tiene consecuencias inesperadas cuando la traviesa niña aparece en Jellystone y no tarda en cruzarse con otros personajes que han llegado al lugar de formas igual de caóticas.

Billy, de ‘Las sombrías aventuras de Billy y Mandy’, aterriza en el pueblo a través de un portal misterioso, mientras que Mojo Jojo, el villano de ‘Las Chicas Superpoderosas’, llega luego de ser derrotado por las heroínas de Ciudad Saltadilla.

Pero la locura no se detiene ahí. Según IMDb, el episodio cuenta con la impresionante cifra de 65 personajes animados de la biblioteca de Cartoon Network, incluyendo a Ed, Edd y Eddy, Samurái Jack y Johnny Bravo.

Este fenómeno ha generado un gran revuelo entre los fanáticos de la animación clásica, quienes han manifestado su emoción en redes sociales.

Nostalgia y referencias para los más fieles

El regreso de estos personajes no es casualidad. El showrunner de ‘¡Jellystone!’, CH Greenblatt, había expresado en el pasado su deseo de realizar un crossover con los personajes más emblemáticos del canal.

“Crecí viendo toneladas de dibujos animados de Hanna-Barbera y tengo un profundo amor por estos personajes. ¡La enorme cantidad de personajes clásicos y no tan clásicos que pudimos usar de la biblioteca de Hanna-Barbera es lo que realmente hace que el universo de ‘¡Jellystone!’ sea especial!”, explicó en una entrevista.

Este episodio, en particular, es un festín de referencias para los seguidores más fieles de Cartoon Network. Desde guiños a episodios clásicos hasta interacciones inéditas entre personajes de distintas franquicias, ‘Crisis on Infinite Mirths’ se ha convertido en un evento imperdible para quienes crecieron con la programación del canal.

¿Dónde y cómo ver este especial?

Aquí viene la parte complicada: por ahora, el episodio no está disponible oficialmente en Latinoamérica. Las tres temporadas de ‘¡Jellystone!’ pueden verse en la plataforma Max, pero ‘Crisis on Infinite Mirths’ aún no ha sido incluido en el catálogo de la región.

Los fanáticos más impacientes han encontrado maneras alternativas de disfrutarlo. En redes sociales como X, han circulado fragmentos del episodio, mientras que aquellos con acceso a Max en Estados Unidos pueden verlo en su totalidad utilizando una VPN.

¡El crossover definitivo de CN! 'CARTOON NETWORK VS. JELLYSTONE' trae de vuelta a un número INMENSO de personajes clásicos. ¿Puedes reconocerlos a todos?pic.twitter.com/lTaaIwvdEc — SomosGeeks (@somosgeeksnews) March 7, 2025

Aunque no se ha anunciado una fecha exacta para su llegada a Latinoamérica, la expectativa es alta y muchos esperan que Warner Bros. Discovery lo incluya pronto en su plataforma de streaming.