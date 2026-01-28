En un nuevo capítulo de la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, el Ministerio de Agricultura anunció la imposición de aranceles del 30 % al arroz importado desde el país vecino como una “medida de defensa comercial”.

El “plan de choque” incluye la “restricción de importaciones terrestres y arancel del 30 % al arroz proveniente de Ecuador. En reciprocidad por las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por el gobierno de Ecuador, y por solicitud expresa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se incluyó el arroz y todos sus subproductos dentro de las partidas sujetas a un arancel del treinta por ciento (30 %) a las importaciones provenientes de Ecuador”.

Asimismo, la cartera ajustó el precio base del arroz paddy verde; estableció un precio base para el arroz paddy seco; se estableció un precio base y uno máximo para la prestación de los servicios de secado, trilla y almacenamiento; y se fijó un precio mínimo que debe reconocerse al productor por los porcentajes de grano partido descontado.

Ya el pasado martes, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno estaba estudiando cuáles serían los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.

El viernes pasado, esa cartera divulgó una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30 %, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.Por ahora solo se grava el arroz, sin embargo, sobre la mesa está aplica aranceles a alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La guerra comercial entre los países vecino arrancó el 21 de enero cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que aplicó un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Tras esto, el Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Ecuador retrucó con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.