La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, abogó este lunes por el diálogo con Ecuador para revisar las medidas arancelarias de la guerra comercial en la que están enfrascados los dos países.

“Para nosotros la decisión no es cerrar el comercio, para nosotros es fortalecer el comercio y esperamos que prontamente el diálogo entre Ecuador y Colombia pueda sostenerse para revisar las medidas que han tomado los dos países”, expresó Carvajalino en una rueda de prensa.

La guerra comercial comenzó la semana pasada tras la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de aplicar a partir del 1 de febrero un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno nacional respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Entre los productos sujetos al arancel se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La disputa arancelaria se da en un contexto de intercambio comercial entre Colombia y Ecuador que ronda los 2.700 millones de dólares, con un superávit para Colombia de 920,7 millones hasta noviembre de 2025, según datos actualizados el jueves por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En ese sentido, Carvajalino señaló que está trabajando de la mano de la cartera de Comercio, Industria y Turismo en medidas para “fortalecer la producción primaria y el consumo interno y garantizar el abastecimiento de las cadenas agrícolas y pecuarias”.

La idea, agregó la alta funcionaria, es que, “ante la decisión unilateral” de Ecuador, se “pueda no afectar o afectar lo menos posible” a los productores colombianos.

