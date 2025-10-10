Colombia enfrenta desafíos bastante complejos derivados del persistente aumento de la inflación, el creciente déficit comercial y la incertidumbre sobre la política fiscal futura. Todo esto, más allá de que la economía colombiana ha venido teniendo un relativo crecimiento.

Esto lo dio a conocer un análisis del Grupo Cibest (Bancolombia), quien destacó que la expansión de la economía ha superado las expectativas. Recordaron además que el dato más reciente, con corte a julio, fue un crecimiento del 4,3 % en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), el registro más alto de los últimos cuatro meses.

En ese sentido, resaltaron que para el tercer trimestre del año en curso, la actividad económica se expandió a un ritmo de 2,4 % anual y los sectores como servicios profesionales, el sector financiero y el constructor reflejaron un fortalecimiento significativo.

Sin embargo, manifestaron que en el ámbito de las finanzas públicas, persiste y persistirá la incertidumbre sobre la ejecución del gasto público, en un contexto de austeridad fiscal.

Resaltaron que para 2026, la visión de Bancolombia se centra en la continuación de la estabilización macroeconómica, con un mejor desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) esperado de la mano del consumo. Sin embargo, si bien los hogares han demostrado un desempeño elevado favorecido por el mercado laboral y las remesas, sugiere que la economía deberá gestionar cuidadosamente la transición para evitar que los problemas fiscales y externos socaven el buen ritmo de crecimiento observado hasta ahora.

Añaden que los riesgos alcistas continúan siendo relevantes y representan un factor limitante para la velocidad de convergencia hacia el rango de tolerancia (2 %-4 %) en los próximos meses.

“Reafirmamos nuestra visión de que la inflación cerrará el año en 5,1 %, nivel muy superior a la meta del Banco de la República, por quinto año consecutivo”, puntualizó el equipo económico de Bancolombia.