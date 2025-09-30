Con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura que presta servicios de regasificación, SPEC LNG ejecutará, del 10 al 14 de octubre, el mantenimiento anual programado de la terminal portuaria, la cual recibe, almacena y transforma de estado líquido a gaseoso, el Gas Natural Licuado (GNL) que los usuarios del sector térmico y no térmico adquieren en el mercado internacional.

El mantenimiento programado se viene realizando todos los años, desde el inicio de la operación de SPEC LNG, para desarrollar trabajos preventivos en los diferentes equipos y sistemas de la terminal, incluyendo la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés).

“Las fechas de los mantenimientos se coordinan anticipadamente con los usuarios de la terminal y autoridades del sector energético. Se considera la utilización de la infraestructura, los mantenimientos de las plantas eléctricas, la anticipación a la época de baja hidrología que inicia en diciembre y la menor demanda de gas que se presenta en un fin de semana con festivo”, explicó José María Castro, gerente general de SPEC LNG.

El mantenimiento programado se informó a las entidades correspondientes desde el pasado 28 de marzo y se registró en el Sistema de Información de Mantenimientos e Intervenciones (SIMI) del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO-Gas), tal como procede en los protocolos del CNO.

“Gracias a estos mantenimientos anuales, la terminal de regasificación mantiene una disponibilidad superior al 99,9%, asegurando la confiabilidad y eficiencia de la infraestructura que contribuye con la seguridad energética del país”, sostuvo Castro.

Una vez finalizadas las actividades del mantenimiento programado, SPEC LNG continuará la entrega segura y eficiente de gas natural, como parte del esquema de respaldo para la generación de energía eléctrica y el abastecimiento de gas en el país.