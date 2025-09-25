La cifra de nacimientos en Colombia ha venido teniendo un descenso considerable, y eso también lo ha venido reportando el departamento del Atlántico.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este territorio reportó para el 2024 una cifra total de 26.237 nacimientos, lo que significó una caída de 17,3 % si se compara con el dato consolidado de 2023, cuando se reportaron 31.727 nacidos vivos.

Según el informe de la entidad, se ha venido registrando una caída consecutiva desde el 2020 al 2024, pero si miramos la cifra del año pasado, es la más baja registrada en 17 años.

Durante esos 17 años, el periodo donde se reportó la cifra más alta fue en el 2019 (año prepandemia) cuando se registró un total de 43.121 nacimientos en el departamento del Atlántico.

A su vez, el Dane reveló que para el año corrido de enero a julio de 2025, la cifra de personas nacidas vivas en el Atlántico fue de 13.895, lo que significó un descenso leve de 3,1 % si se compara con el mismo periodo de 2024 cuando se presentó una cifra de 14.338 nacimientos.