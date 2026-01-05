No es segura la continuidad de José Enamorado en Junior. Su maravillosa campaña en el segundo semestre de 2025, que derivó en la undécima estrella del club tiburón, incentivó a varios clubes del continente a poner sus ojos en él, pero el que más interés ha manifestado formalmente es el Gremio de Porto Alegre.

La escuadra brasileña, según informaciones de la prensa de allá, ya presentó una oferta que fue rechazada por la dirigencia rojiblanca. Sin embargo, se espera una segunda propuesta.

“Gremio prepara una nueva oferta por José Enamorado. Junior de Barranquilla consideró insuficiente la primera propuesta y en las próximas horas podría llegar otra, con un monto superior”, informó el periodista argentino Uriel Lugt, especialista en el mercado de pases.

En todo caso, Enamorado tiene claro que no se encuentra resuelto su destino en 2026. Y así lo hizo ver en la mañana de este lunes al llegar a la sede administrativa del conjunto rojiblanco.

“Estamos a la espera. En estos días sabremos lo que nos depara el futuro”, manifestó el habilidoso extremo atlanticense, que todavía muestra orgullo y satisfacción por la conquista de un segundo título con el club que lleva en el corazón.

“Feliz por lo que fue la once, por conseguir el segundo título con el equipo de mis amores. Yo creo que muy contento y feliz por todo lo que se viene también”.

Enamorado habló brevemente en medio de la enorme y desordenada nube de periodistas, aficionados y curiosos que lo rodeaba. Incluso lo atropellaron un poco en el comienzo del diálogo con la prensa. El jugador tomó con serenidad y amabilidad la situación.

