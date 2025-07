La situación del Unión Magdalena cada vez es peor en la tabla del descenso y en todo sentido. No se le dan los resultados en la cancha y la lluvia de críticas no amaina para el técnico Alexis García y sus dirigidos.

Tras la derrota 2-0 frente al Deportivo Independiente Medellín, el pasado domingo en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta, la rueda de prensa a la que acudieron García y el arquero argentino Joaquín Mattalia, estuvo bastante candente.

Incluso uno de los periodistas, Gudnar García, colaborador en las transmisiones del diario Hoy Diario del Magdalena, presentes se atrevió a solicitar la renuncia del entrenador.

“Buenas noches, un saludo para usted, para Joaquín. Usted está aquí desde marzo, ¿no? Desde marzo, y estamos ya casi en agosto. Cuatro meses, trece partidos, si no estoy mal. El fútbol es como el ajedrez, hay que saber mover las fichas. Hoy usted sale sin ‘9’. Todo el mundo sorprendido. ¿No cree usted que debe renunciar, profe? Con todo su respeto, voy a ser malo en Colombia, usted no me conoce, porque les pido la renuncia a los técnicos, ya ha pasado Alberto Suárez, Claudio Rodríguez, han pasado varios, pero los resultados no se están dando y aquí se está jugando una permanencia. La gente se fue triste hoy, estamos en fiesta del mar. La gente prefirió venir hoy aquí, que irse a un concierto. No cree usted que no está cómodo, que debe irse. Muchas gracias, profe. Y disculpe si lo ofendí”, preguntó y comentó el comunicador en su intervención.

Alexis García, que en ningún momento se descontroló ni pareció molestarse, se quedó mirando al comunicador y le respondió contestándole que dimitió después de la caída 4-1 ante Junior, en el Metropolitano, pero que el grupo de jugadores le pidieron que se mantuviera en el cargo.

“No, no, tranquilo, para nada. Te soy sincero, me iba a ir después del partido de Barranquilla. Los jugadores me pidieron que por favor no lo hiciera porque era tomado más como un acto de cobardía dejar el equipo en un momento de estos. Yo sé en lo que me metí. El primer torneo no lo cuento, porque el primer torneo tiene muchas cosas que nada tienen que ver con el fútbol, que afectaron al equipo. En este llevamos tres partidos, no hemos podido ganar. La situación es muy difícil. Si la gente se fue triste, yo estoy igual o más triste que ellos porque yo soy el entrenador y el responsable. Intentamos todo. Un equipo como el de Medellín, primero había que someterlo, pero regalamos un gol a los cinco minutos. Ahí el entrenador no tenía absolutamente... yo no me voy a esconder ni voy a decir que no, pero son errores muy individuales. O sea, ¿cómo haces vos para meterla o para pasarla? Yo cuando jugaba la pasaba, no tenía ese problema. Pero no quiero culpar a un jugador”, expresó el DT en su respuesta.

“En realidad, cada cual da lo que tiene. Yo aquí di lo que tengo, ya di lo que tengo. La verdad, no me suena irrespeto lo tuyo, porque jamás me dejaré irrespetar, yo soy un tipo muy honesto. Pero cuando las circunstancias llegan, también hay que saberlas asumir. Uno sabe cuándo tiene que llegar y cuándo se tiene que ir, y cuándo no debe seguir y cuándo debe continuar. Entonces, eso es una decisión muy personal”, agregó García dejando en el ambiente que podría dar un paso al costado.

Un periodista le pidió la renuncia a Alexis García, técnico del Unión Magdalena. pic.twitter.com/z4OGYE1NvI — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) July 28, 2025

Unión continúa sin ganar y muy comprometido en la zona del descenso, solo una transformación futbolística total le permitiría tener la esperanza de salvarse de lo que ya parece inevitable.

