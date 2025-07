El técnico Alfredo Arias se mostró autocrítico en la rueda de prensa post empate ante Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales, por la cuarta fecha de la Liga II-2025.

El entrenador rojiblanco resaltó la reacción que tuvo el rival y fue crítico por la forma como el equipo afrontó esos últimos minutos del juego, dejando escapar dos puntos que ya tenía en el bolsillo.

“¿Qué nos faltó? Faltó que el rival dejara de intentar. El rival —Once Caldas— es un gran equipo, por algo está compitiendo como lo está haciendo internacionalmente. En el primer gol que nos hacen nosotros estábamos justo haciendo lo cambios, ya habíamos detectados que ellos habían puesto mano a mano a nuestro centrales, ya habían cargado el mediocampo, entonces teníamos que hacer algo. Justo vino el pedido de cambio de (Jesús) Rivas, que salió lesionado, y mandamos el cambio, pero no pudieron entrar. Y en ese tiempo, en el que no hicimos el cambio, viene el primer gol de ellos. Y claro, ya ahí agarran mucho ánimo, mucha fuerza y nosotros fuimos incapaces de agarrar la pelota e hilvanar juego, y quedamos expuesto, muy cerca de nuestro arco, al cachetazo. Son cosas que hay que corregir, pero por suerte ganar permite corregir más tranquilos. Esto es un llamado de atención para nosotros, que hay cosas que todavía no estamos haciendo bien y que debemos corregirlas, sin quitarle para nada el mérito a un rival que fue para adelante y que quiso empatar”, manifestó.

Arias no cree que su equipo se haya confiado con el 2-0 a favor, sino que fue más mérito del rival que no se rindió cuando todo estaba cuesta abajo para ellos.

“Ni nos confiamos ni pensamos que estaba terminado el partido. Se dio un juego en el que antes de reforzar la defensa nos convierten el primer gol. Ese tanto fortaleció e hizo crecer al rival y nosotros nos golpeó mucho. Jugamos ante un rival que hizo los méritos para empatarnos. Nosotros tenemos que hacer nuestro mea culpa de qué cosas no pudimos definir antes, porque creo que hubo un momento en el que pudimos hacer el tercer gol y liquidar el juego”, expresó.

Arias destaca la convicción y la valentía que su equipo mostró en el arranque del segundo tiempo y cree que no supieron aprovechar la oportunidad que les dio el partido para liquidarlo con un tercer tanto.

“Yo creo que en el segundo tiempo nosotros salimos más agresivos, sentíamos que podíamos ir más sobre ellos y no cuidarnos tanto. Empezamos a presionar y logramos que ellos no jugaran. Hasta el gol nuestro fuimos dominadores, íbamos por un lado, por el otro. Nos estaba faltando el último pase y la definición, pero nos anímanos y nos encontramos en ventaja. Vuelvo a decir, hay muchas cosas por mejorar. Lo importante es que no se perdió, el equipo se lleva un punto con el sinsabor que nos queda de que perdimos dos”, dijo.

“Hubo un momento que el partido estuvo más para el tercer gol nuestro y no lo supimos aprovechar. Recuerdo un par de jugadas de Enamorado que no definimos bien. Hubo espacios. Pero como digo también, ellos fueron por el empate, lograron ese descuento que fue importante para ellos y nos golpeó mucho a nosotros. De estar dominado el partido pasamos a no tener la pelota, y no supimos salir de ese pozo”, agregó.

Por último, cree que la sensación que le quedó a sus dirigidos es que se perdieron dos puntos, pero le da valor al empate, teniendo en cuenta la calidad del rival y lo difícil de la plaza.

“Como se dio el partido y el resultado podemos pensar que hubiésemos perdido dos puntos, eso lo noté en el vestuario. Tenemos que mejorar, tenemos que corregir. Creo que hicimos un buen partido. Esta no es una cancha fácil. Hubo circunstancias que nos pusieron en un lugar del que no supimos salir. Son cosas que pasan en el fútbol”, concluyó.