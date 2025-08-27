Unión Magdalena anunció este martes, de manera oficial, la finalización del periodo de interinidad en la dirección técnica del plantel profesional. En ese sentido, el club samario confirmó que el profesor Carlos Silva Socarrás ha sido designado como director técnico en propiedad hasta la finalización del presente campeonato (Liga II-2025), decisión tomada “en reconocimiento a su liderazgo, experiencia y compromiso con la institución”.

Silva Socarrás, de 52 años, había asumido el cargo de manera provisional tras la renuncia de Gerardo Bedoya, quien solo alcanzó a dirigir un partido, en el que Unión venció 1–0 a La Equidad, en Bogotá. Bedoya había sido parte del cuerpo técnico encabezado por Alexis García, quien dejó el cargo luego de la derrota 2–0 como local ante el Independiente Medellín, en compromiso correspondiente a la cuarta fecha del torneo.

Durante su etapa como encargado, Silva Socarrás dirigió cuatro encuentros: un empate 1–1 en casa frente a Deportivo Pasto, una derrota 3–1 como visitante ante Deportivo Cali, una victoria 2–1 en Bogotá contra Millonarios y una caída 3–2 en Santa Marta frente a Alianza. Estos resultados, aunque mixtos, evidenciaron una mejora en el desempeño del equipo en ciertas facetas del juego, lo que habría influido en la decisión de ratificarlo en el cargo.

Actualmente, Unión Magdalena se ubica en la casilla 14 de la Liga con ocho puntos acumulados. Sin embargo, la preocupación se mantiene en la tabla del descenso, donde el equipo es último con un promedio de 0.68, situación que compromete su permanencia en la primera división del fútbol colombiano.

En la novena fecha del campeonato, el conjunto bananero visitará este sábado, en Tunja, al Boyacá Chicó, en un duelo clave por la permanencia y la consolidación del proceso técnico liderado ahora de manera oficial por ‘Paradita’ Silva.