Ninguno huele a formol todavía. No lo tachen, no lo descarten, no lo sepulten. La lucha continúa. Junior no está eliminado de la posibilidad de clasificar a la final, y menos si pelea y juega como en la derrota ante el América, donde la mala definición, principalmente, redundaron en el resultado final (2-1).

Esa es la idea de César Farías y sus dirigidos, corregir los costosos descuidos defensivos, afinar la puntería y repetir una buena actuación que esté sellada con lo que marcan los triunfos en el fútbol: los goles. Con esa consigna, los ‘Tiburones’ se enfrentarán al Medellín, este domingo, a partir de las 6:15 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales.

Una victoria frente al ‘Poderoso’, que viene de superar 3-1 al Deportes Tolima en Ibagué, mantendrá a los rojiblancos vivitos y coleando en la búsqueda del paso a la gran final de la Liga I.

Después de la pobre y somnífera presentación de la selección Colombia ante Perú, uno de los peores equipos de la eliminatoria al Mundial (0-0), el Metropolitano volverá a vivir la fiesta del fútbol con su inquilino habitual.

Seguramente, por lo que ha sido el comportamiento de la afición este año, irán alrededor de 10 mil personas, la cifra de abonados para estos cuadrangulares. Ante esos 10 mil fieles, que suelen ir llueva, truene o relampaguee, Junior tiene que demostrar que tiene la calidad y el carácter para imponerse al cuadro paisa y seguir en la pugna por llegar a la finalísima.

Luego de la caída en el estadio Pascual Guerrero, Farías y sus pupilos trabajaron solitarios y en silencio, bajo la sombra de Néstor Lorenzo y sus seleccionados, que tenían todo el enfoque mediático en la ciudad.

No hubo atención de ningún tipo a la prensa. Se centraron plenamente en el juego contra el DIM y poco y nada se sabe de lo que prepararon. Seguramente habrá varias novedades en la alineación titular. Podría volver Jordan Barrera a la formación.

No se contará con Santiago Mele, que se encuentra concentrado con la selección Uruguay, ni con Teófilo Gutiérrez, que sigue lesionado.

Medellín viene con varios exjunioristas en su nómina: Éder Chaux, José Ortiz, Hómer Martínez, Léider Berrío, Bryan León y Luis ‘el Chino’ Sandoval.

La última vez que ‘el Tiburón’ y ‘el Poderoso’ se midieron en el ‘Metro’ fue el 6 de abril de 2025. El local se impuso 1-0 con gol de Carlos Bacca tras pase de Teófilo y craso error del arquero uruguayo Washington Aguerre.

Probables formaciones de Junior y Medellín.

“Junior siempre varía la formación”: Alejandro Restrepo

Parece que Alejandro Restrepo está preparado para alguna sorpresa de César Farías. El técnico del Deportivo Independiente Medellín tiene clarísimo que el entrenador de Junior “siempre varía la formación titular” y eso espera en el cotejo que sus equipos disputarán en Barranquilla este domingo.

“Junior siempre es un equipo de cuidado, con muy buenos jugadores, con un gran entrenador, que siempre varia su formación titular, no tiene un once que repita, aprovecha la extensión de su nómina para hacer distintos cambios, ya hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos en tres ocasiones con ellos, con este entrenador y nos conocemos bien, hemos competido bien en los partidos anteriores. Esperamos que con ese análisis y el buen presente del equipo podamos hacer un gran juego y podamos llevar esos tres puntos a casa para el remate del cuadrangular”, comentó Restrepo en un video emitido a través de las redes sociales del ‘Poderoso’.

El timonel antioqueño muestra respeto por los rojiblancos, pero confía bastante en el potencial de sus dirigidos y el trabajo colectivo que vienen exhibiendo. Por eso no le preocupa que se hayan ido perdedores en el último duelo entre ambos (1-0).

“Ningún partido es igual, todos los partidos tienen una motivación distinta, los intérpretes siempre son diferentes, seguramente nosotros no tendremos la misma nómina y posiblemente ellos tampoco. Normalmente se cambia por distintos motivos, por distintas circunstancias, ahora es un partido de final, un partido en el cual debemos estar muy atentos y concentrados, donde cada detalle suma y cuenta para el objetivo final que es ganar el juego y sumar puntos que nos vayan permitiendo que ese sueño de la clasificación se vaya convirtiendo en realidad. Será un juego de final, muy distinto, y esperamos estar a la altura”, puntualizó.