Se sigue hablando mucho de la relación de Jhon Jáder Durán con el resto de jugadores y el técnico de la selección Colombia. Después de las versiones y rumores que señalaban que el delantero y Néstor Lorenzo habían tenido un altercado en el camerino, durante el entretiempo del partido que se empató 0-0 con Perú, el viernes en el estadio Metropolitano, en la Eliminatoria al Mundial de 2026, algo que fue desmentido por el entrenador y su dirigido, las suposiciones y suspicacias en ese sentido se incrementaron por la sorpresiva salida del antioqueño de la concentración del combinado patrio en Barranquilla, este sábado.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) publicó un comunicado en el que explica que Durán sale del seleccionado “debido a una recidiva del dolor lumbar”. No obstante, muchos comunicadores y aficionados infieren que su partida está relacionada con el supuesto problema con el timonel.

Lorenzo sí afirmó el viernes que Durán “salió con un dolor en la espalda” y no pasó nada más, mientras el atacante del Al Nasrr de Arabia Saudí declaró que fue sustituido del campo “por decisión técnica” y no mencionó ningún inconveniente lumbar.

Sin embargo, este sábado, al salir de la concentración de Colombia y ser abordado por Caracol, RCN y Win Sports, el paisa de 21 años sí habló de la lesión y expresó que se vio obligado a marcharse por eso.

“Son cosas que salen de las manos. Es un problema lumbar que estoy cargando hace rato y creo que ya llegué al límite. Ahora ya me duele un poco. Se hablaron todos los temas y estoy saliendo porque me duele mucho la espalda. Prefiero tomar el riesgo ahora que antes que sea un poco más tarde porque ya me duele mucho”, explicó Durán, que se mostró sereno, sin las palabras irónicas, irreverentes y altivas que suelen acompañar sus apariciones ante los medios de comunicación.

Durán dijo que sabe perfectamente que van a presentarse suspicacias y especulaciones por su salida de la concentración, “pero el tema más que todo es por la parte física, no es por nada más. Gracias a Dios estoy contento, estoy tranquilo con todos los compañeros, no tengo ningún inconveniente, como lo dije ayer, ni con el profe ni con el viejo, como les digo a James y a Lerma de cariño”, comentó Jhon Jáder.

“Desde que llegué aquí han sido como mis padres, tengo mucha afinidad con Lerma. No veo la necesidad de salir a decir este tipo de cosas porque se indispone un grupo, tal vez una familia y muchas cosas, pero bueno ya son cosas aparte. Eso se lo dejo a Dios. Ya cada quien arregla su imaginación y sus pensamientos”, agregó.

El atacante contó que se enteró de las versiones periodísticas al final del partido. “Estaba eso que subió… no sé cómo se llama el periodista, ni me interesa porque son personas que son malas, son personas que quieren arruinar una imagen, algo por el estilo, pero nos enteramos saliendo del juego. No pasó a mayores porque no es verdad lo que dicen”, concluyó.