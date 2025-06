Por medio de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol informó este sábado 7 de junio que el delantero Jhon Jader Durán salió de la concentración de la selección por una lesión.

“El cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores informa que Jhon Jader Durán de Al-Nassr F.C. (KSA) deja la concentración, debido a una recidiva del dolor lumbar que le impide estar apto para enfrentar el compromiso ante Argentina por la fecha 16 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, se lee en el escrito de la FCF.

Sin embargo, esta repentina salida del delantero ha estado marcada por la polémica y las suspicacias. Desde la noche anterior, tras el empate sin goles ante Perú por la jornada 15 de las Eliminatorias al Mundial de 2026, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta confrontación entre el atacante del Al-Nassr y el técnico Néstor Lorenzo en el vestuario del estadio Metropolitano.

Una de las informaciones dice que el entrenador de la selección, intentando calmar una discusión candente entre los jugadores, había sido zarandeado por el atacante antioqueño.

Otra afirmaba que Durán se molestó y le reclamó fuertemente al argentino cuando decidió sustituirlo. También se mencionaba que David Ospina, Jefferson Lerma y James Rodríguez estuvieron mediando y separando.

“Dile a la persona que salió a decir eso que tenga también la hombría de salir a decir que es mentira. Dile que me muestre un video donde me vea alegando o algo. Son cosas que no pasan., solo que nosotros los colombianos, cada vez que estamos en un mal momento, hablamos cosas que no veo por qué hacerlas. Eso es atentar contra la integridad de los compañeros. Es como querer hacer sentir mal, y no es el caso. Estamos en un mal momento, pero tampoco es para que lleguemos hasta allá”, dijo Durán a EL HERALDO en zona mixta.

“Tienen que parar un poco. Está bien decir cosas que pasan dentro del campo, pero ya inventar de afuera, no me parece lo más adecuado”, dijo a otro grupo de periodistas.

Ante las versiones periodísticas y rumores que indican que John Jáder Durán tuvo un problema con el técnico Néstor Lorenzo en el camerino, @elheraldoco le preguntó al respecto al jugador y esto respondió. pic.twitter.com/kpTYPV2qkd — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 7, 2025

Por otro lado, también hablando de la misma situación, el mismo Lorenzo se refirió al tema.

“Yo no puedo creer que haya tanta mala leche, tanta mala voluntad y tanta maldad, inventar cosas absolutamente inexistentes. No pasó absolutamente nada. El grupo está bien, está fuerte, no jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad, nos faltó precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada, está todo entero en el grupo, en el plantel, en todo. Durán salió con un dolor de espalda, y no pasó más nada”, expresó Lorenzo a Caracol y RCN.

En lo deportivo, Durán no tuvo una buena actuación ante Perú. Fue sustituido al inicio del segundo tiempo por Luis Javier Suárez, tras un rendimiento opaco y temperamental, que lo dejó más cerca de una expulsión que de marcar. Ese cambio alimentó las especulaciones.

Por ahora, lo cierto es que el atacante de 21 años regresa a su club en Arabia Saudita para recuperarse de sus dolencias, mientras Colombia deberá afrontar su complicado compromiso ante la campeona del mundo, sin su presencia y con el ambiente enrarecido por las versiones que, aunque negadas por todos los protagonistas, siguen dando de qué hablar.