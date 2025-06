La espera fue larga en la zona mixta. Más de dos horas hubo que aguardar para que algunos de los integrantes de la selección Colombia atendieran a los medios de comunicación después del empate 0-0 ante Perú, en el estadio Metropolitano, en la jornada 15 de la Eliminatoria al Mundial de 2026.

Leer también: Colombia 0, Perú 0: alarmante y estresante

Y el primero en hacer su asomo por el área fue el técnico Néstor Lorenzo, quien ya había comparecido en la rueda de prensa sin que le preguntaran sobre los rumores y versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Jhon Jáder Durán en el camerino, durante el entretiempo del juego.

Por eso los medios dueños de los derechos de transmisión por televisión, Caracol y RCN, que tienen una ubicación exclusiva y prioritaria en la zona mixta, lo llamaron cuando se dirigía hacia el bus para interrogarlo al respecto.

Leer también: “Perú se defendió muy bien y a nosotros nos faltó precisión”: Néstor Lorenzo

El argentino que dirige el combinado patrio se mostró sorprendido y enfadado con las versiones que circulaban sobre un presunto lío entre él y el delantero del Al Nasrr.

“Yo no puedo creer que haya tanta mala leche, tanta mala voluntad y tanta maldad, inventar cosas absolutamente inexistentes. No pasó absolutamente nada. El grupo está bien, está fuerte, no jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad, nos faltó precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada, está todo entero en el grupo, en el plantel, en todo. Durán salió con un dolor de espalda, y no pasó más nada”, expresó Lorenzo a Caracol y RCN.

Leer también: Jhon Jáder Durán dice que es “un invento” la supuesta pelea con Néstor Lorenzo

El entrenador aseguró que al interior de la selección Colombia se ejerce la autocrítica e insistió en que hay personas externas que se empeñan en hacer daño “y hay que identificarlas”.

“Hicimos una autocrítica fuerte donde tenemos que mejorar mucho. Mejorar en el juego, volver a ser el equipo que fuimos alguna vez. Si es con cambios, con cambios, o con lo mismo, pero recuperar el nivel que se tuvo. Nada más. Pero no inventen en las redes”, pidió Lorenzo.

“Cuando me dijeron lo que pasó. Que dicen que me peleé con Durán, que me separaron otros compañeros. Barbaridades. Me da pena que haya gente tan mala. Hay que identificarlos, la verdad es que le hacen mucho daño al fútbol”, puntualizó sobre el tema.

Leer también: Uno por uno: muchos puntos discretos en la selección Colombia