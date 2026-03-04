La selección Colombia de béisbol sufrió este miércoles una dura derrota 9-1 frente a los Bravos de Atlanta en un juego de preparación previo al inicio del Clásico Mundial de Béisbol.

Desde el inicio, Atlanta impuso condiciones y ofensivamente castigó al pitcheo colombiano, que no logró contener el poderío rival en los episodios tempranos. Los Bravos tomaron ventaja con un ataque de tres carreras en la primera entrada, seguido por una más en la segunda y un rally decisivo de cinco anotaciones en la tercera, que definió el rumbo del compromiso.

El abridor tricolor Luis Patiño cargó con el revés. El barranquillero trabajó apenas dos tercios, durante las cuales permitió dos imparables y le anotaron tres carreras que marcaron la brecha en el marcador, antes de que el cuerpo de relevistas asumiera la labor del pitcheo colombiano. Además, dio un boleto y ponchó a dos rivales.

Ofensivamente, el equipo de José Mosquera sufrió para mover la bola. Los colombianos apenas conectaron dos imparables —uno de ellos de Michael Arroyo, quien también recibió un boleto— y el otro por cortesía de Jesús Marriaga y solo llegaron a anotar en la tercera entrada por intermedio de Carlos Arroyo, quedándose lejos de poder responder ante la novena de Atlanta.

La derrota ante los Bravos de Atlanta se suma a la dura caída con pizarra de 7-1 sufrida el pasado martes frente a los Piratas de Pittsburgh en su primer juego de preparación.

La selección Colombia ahora se concentrará en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol ante Puerto Rico, este viernes, a las 6 p. m., hora de nuestro país.