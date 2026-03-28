El gobernador Erasmo Zuleta Bechara posesionó oficialmente al Consejo Departamental de Juventud (CDJ) para el período 2026–2027, marcando un paso significativo en el fortalecimiento de la participación juvenil en el departamento de Córdoba.

Leer más: Autoridades civiles, de Policía y Ejército ponen en marcha en Córdoba el Plan Semana Santa Segura

Veinte jóvenes líderes asumen el reto de representar a la juventud cordobesa, impulsar iniciativas transformadoras y trabajar de manera articulada por más oportunidades, inclusión y desarrollo en el territorio.

El nuevo Consejo está conformado por 20 delegados departamentales, de los cuales 5 ocupan curules especiales que garantizan la participación de comunidades afrodescendientes, pueblo Rrom, indígenas, víctimas y campesinas. Esta composición promueve una representación diversa e incluyente, reflejando la riqueza social y cultural del departamento.

Lea también: Oficina de Pasaportes de Córdoba suspende atención presencial durante Semana Santa

gobernación de Córdoba/Cortesía

Esta instancia de participación quedó conformada por los jóvenes Juan Argumedo Celestino, Yésica Yeneris García, Andrea Pérez Arrieta, Renzo Mendoza Páez, Sara López Pastrana, Thalía Ruiz Álvarez, María Vásquez Wilches, Raúl Guzmán Machado, José Cabrales Tejada, Melisa Guzmán Petro, Luis Castro Cardozo, Uriel Hernández Sánchez, Edgardo Palacio Arizal, Michell Arroyo Luna, Sheyla Barrios Montalvo, Carlos Zabala Castillo, Camilo López Pérez, Guiller Burgos Vergara, Elba García Bello y Javier Caré Narváez.