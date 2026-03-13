Con motobombas aportadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres (UNGRD) inició el proceso de recuperación de cultivos en el departamento de Córdoba.

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Cada una de estas máquinas permite evacuar hasta 6.000 metros cúbicos de agua diarios, y con ello ya se están beneficiando a más de 400 familias de cinco veredas y dos corregimientos del municipio de Cotorra.

Cortesía UNGRD

De acuerdo con la Unidad, “la intervención consiste en evacuar el agua acumulada hacia la Ciénaga Grande de Lorica, permitiendo reducir los niveles de inundación en cultivos y viviendas”.

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Esta labor se extenderá en las próximas horas hacia el municipio de Montería con la llegada de dos motobombas que serán operadas por el Grupo de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional (Ponalsar), como parte de las acciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Entregan ayudas

De otra parte, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres continúa entregando ayudas humanitarias en el territorio cordobés. Los más recientes beneficiados han sido familias damnificadas del municipio de San Bernardo del Viento, donde entregaron 175 kits de asistencia humanitaria de emergencia que contiene alimentos, utensilios de cocina y aseo, sábanas, hamacas y toldillos, destinados a familias afectadas por situaciones de vulnerabilidad.