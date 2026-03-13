En un puesto de control ubicado en el sector conocido como Hobo Tablón, jurisdicción del municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba, unidades de la fuerza pública aprehendieron a dos hombres que transportaban 68 hicoteas en unos costales.

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Los aprehendidos, de quienes no fueron dadas a conocer sus identidades, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder penalmente por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, al tiempo que las especies recuperadas fueron entregadas a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) para ser retornadas a su hábitat natural.

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En el operativo participaron tropas del Batallón de Infantería Liviana N.°33 Junín, orgánico de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional en Córdoba.

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Las autoridades indicaron que los controles sobre los ejes viales han sido incrementados precisamente para evitar el tráfico de estas especies que suele aumentar en esta época de Cuaresma y Semana Santa cuando las sacrifican para el consumo humano.