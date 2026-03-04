Con una retroexcavadora de gran alcance dispuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) inició en el municipio de San Pelayo, jurisdicción del departamento de Córdoba, el dragado en el caño Bugre.

Lea: Más de 1.500 policías garantizarán en Montería la seguridad en la jornada electoral de este domingo

Ungrd Dragado en el caño Bugre de San Pelayo, Córdoba.

Toneladas de sedimento, residuos y barro acumulados están siendo extraídos con la retroexcavadora de brazo largo, cuyo mayor alcance permite limpiar zonas profundas o de difícil acceso, como ocurre en este caño que es un brazo del río Sinú.

La contratación y puesta en marcha de 1.594 horas de trabajo de esta maquinaria fue posible gracias a la Ungrd, y con ello recuperarán la capacidad hidráulica del canal y contribuirán a la reducción de los niveles de agua.

Lea: En Córdoba mejoran las condiciones de los ríos, pero con alertas vigentes en las cuencas del Sinú y San Jorge

Estas labores son complementadas con las de una retroexcavadora sobre neumáticos con 280 horas de operación y una volqueta doble troque de 14 m³ contratada por 120 días. Ellas apoyan la remoción y el transporte del material extraído del caño Bugre.