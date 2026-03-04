El Puesto de Mando Unificado departamental (PMU), en articulación con autoridades municipales y organismos de gestión del riesgo, entregó un balance actualizado sobre el comportamiento de las principales cuencas hidrográficas de Córdoba.

De acuerdo con el más reciente informe técnico del Ideam y la CVS, el río San Jorge mantiene alerta roja en su cuenca baja, mientras que su cuenca alta retorna a sus condiciones de normalidad, evidenciando una mejora progresiva. El río Canalete se encuentra en alerta naranja, por lo que continúa el monitoreo permanente de sus niveles.

Mientras que el río Sinú presenta alerta naranja en su cuenca alta, y en las cuencas media y baja se mantiene la alerta roja, debido a los altos niveles y posibles afectaciones en zonas ribereñas.

Las autoridades del departamento calificaron el reporte como parcialmente positivo, destacando la disminución gradual de los niveles en algunos puntos. Sin embargo, reiteran que persiste la vigilancia técnica permanente ante la variabilidad climática, el comportamiento de los afluentes y la visión integral de las cuencas.

Además reiteran el llamado a las comunidades ubicadas en zonas ribereñas y en sectores históricamente inundables a mantenerse atentas a los comunicados oficiales de la gobernación de Córdoba y alcaldías municipales, y adoptar medidas preventivas.

