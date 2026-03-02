Con el apoyo de las empresas de servicios públicos, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la empresa privada, la Alcaldía de Montería avanza en la limpieza y el retiro de residuos en los barrios El Dorado, El Níspero, El Poblado y Vallejo.

El objetivo es mejorar las condiciones de salubridad y bienestar de sus habitantes. Por esta razón, la administración incrementó el número de equipos para el bombeo de aguas, maquinaria que ha sido trasladada desde otras ciudades del país para agilizar las labores de drenaje en los sectores que aún permanecen inundados.

La llegada de la retroexcavadora anfibia, que empezó a operar desde el jueves 26 de febrero, también permitió derribar las obstrucciones que impedían el flujo del agua, una labor que fue supervisada directamente por el alcalde, Hugo Kerguelén García, y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

Durante las últimas dos semanas, las cuadrillas de aseo de Urbaser y el Cuerpo de Bomberos han realizado la recolección de residuos sólidos en calles y espacios públicos, una labor en la que la comunidad ha sido de gran ayuda.

En el barrio El Dorado hay tres frentes de trabajo que fueron reforzados durante la última semana de febrero para lograr retirar los residuos, lavar las calles y proceder a la fumigación, que es el último paso que ejecutan antes de que las personas puedan regresar a sus casas.

“Estamos trabajando de manera constante para que barrios como El Dorado se recuperen lo más pronto posible; en la medida en que el agua baja, vamos realizando las intervenciones necesarias para rehabilitar los sectores. Es un trabajo en el que no hemos parado ni un instante. Pedir paciencia es complejo, pero quiero que sepan todas las familias que aún no han podido retornar a sus casas en condiciones óptimas de salubridad que estamos trabajando con todas las capacidades disponibles para recuperar y limpiar los sectores que aún están pendientes”, expresó el alcalde Kerguelén García, al tiempo que anunció que este lunes 2 de marzo llega la segunda retroexcavadora anfibia, lo que permitirá seguir avanzando en el drenaje del agua.

“Todo lo que tengamos que hacer para recuperar los barrios y garantizar la salubridad, lo vamos a hacer”, concluyó el alcalde.