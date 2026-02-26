Luego de varios días de intervención técnica y trabajos continuos de bombeo en la calle 9W, la Alcaldía de Montería logró restablecer la movilidad en las principales vías de la margen occidental y también habilitar nuevamente el puente metálico en doble sentido.

La secretaria de Tránsito, María Fernanda López, destacó el trabajo articulado entre las diferentes dependencias y los organismos de apoyo para lograr este resultado.

“Gracias a los trabajos de bombeo adelantados en la calle 9W, hoy podemos anunciar el restablecimiento de la movilidad en las principales vías de la margen occidental y la habilitación del puente metálico en doble sentido. Esto representa un alivio importante para la comunidad y para quienes dependen de este corredor para sus actividades diarias”, señaló la funcionaria.

Agregó que siguen trabajando de manera preventiva y coordinada en aras de una movilidad segura y ordenada.

Además la administración municipal que lidera Hugo Kerguelén García hace un llamado a los ciudadanos a transitar con precaución, respetar las señales de tránsito y atender las recomendaciones de las autoridades mientras se mantiene la vigilancia en los puntos críticos de la ciudad.

