El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, sostuvo una mesa de trabajo con la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, y la viceministra de esa cartera, Aydeé Marsiglia, en la que definieron acciones estratégicas para avanzar en la reubicación de familias afectadas, la priorización de nuevos proyectos de vivienda y la planificación del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Leer más: Identifican a hombre que murió tras caer de un conjunto residencial de San Isidro

Durante el encuentro, en el que también participó el secretario de Planeación Municipal, Jhon Nel Rodríguez, miembros del Banco Inmobiliario y de Suelos de Montería, así como delegados del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, también abordaron la revisión del Plan Maestro de Alcantarillado y sus proyecciones con la finalidad de tener total claridad técnica que permita planear la reorganización territorial y los procesos de reasentamiento que requiere Montería.

Uno de los puntos centrales fue la priorización de los hogares que serán beneficiados con nuevos proyectos de vivienda, así como el trabajo articulado en los censos oficiales, incluyendo el Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE) y las personas que actualmente se encuentran en alojamientos temporales.

Apuesta por la autoconstrucción

La ministra de Vivienda destacó la importancia de conformar equipos técnicos conjuntos que permitan agilizar los procesos, señalando que esto es posible mediante el decreto de autoconstrucción, mecanismo que facilitará el desarrollo de soluciones habitacionales en menor tiempo.

En ese sentido, el alcalde manifestó que el municipio ya cuenta con predios disponibles para materializar estos proyectos y propuso involucrar a universidades y estudiantes de arquitectura en el diseño de prototipos de vivienda, a través de talleres académicos que aporten soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de las familias.

Ver también: Anuncian cierre vial parcial en horario nocturno en tramo de la calzada sur- norte de la Circunvalar

Como resultado de esta reunión, delegaron funcionarios del Ministerio de Vivienda y de la Alcaldía de Montería para iniciar el proceso de priorización de las primeras familias que serán reubicadas, avanzando así en el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Alcaldía de Montería Inundaciones en Montería por el frente frío.

El mandatario local señaló que la emergencia ha implicado ajustes importantes en la planificación de la ciudad. “Esta situación nos cambió el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y tenemos que dejar listos los procesos para avanzar en la reubicación de nuestras familias, que tanto lo necesitan”, expresó.

Por su parte, la ministra reiteró el respaldo del Gobierno Nacional al proceso que lidera Montería. “Cuente con nosotros, alcalde. Estamos a su disposición y, con nuestra colaboración, vamos a sacar adelante todo este proceso”.

Ayuda internacional

Adicionalmente, desde el Ministerio de Vivienda plantearon gestionar cooperación internacional con ACNUR, especialmente en maquinaria y herramientas, y explorar con el Fondo de Adaptación la construcción de soluciones basadas en la naturaleza en la margen occidental de la ciudad.

Le sugerimos: Carnaval de la 44 anuncia los ganadores del Trofeo Joselito Carnaval de Oro 2026

Kerguelén García agradeció el acompañamiento institucional y reiteró la disposición del municipio para avanzar de manera inmediata.

“Hemos visto mucha solidaridad y el Gobierno Nacional ha mostrado un gran respaldo. Estoy muy agradecido, porque solo no puedo. Si nos dan luz verde, empezamos cuanto antes a trabajar para reubicar a las familias”, puntualizó el mandatario de los monterianos.