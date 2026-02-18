A la cárcel Las Mercedes de la ciudad de Montería fue enviado por un juez de garantías Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias ‘Risas’, señalado de haber asesinado a un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el 5 de agosto del año 2024 en el barrio La Victoria, de Montería (Córdoba).

El procesado por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, es además, según las autoridades, un sicario de la subestructura Javier Yépez Cantero del Clan del Golfo que habría atentado contra la vida del dragoneante en “retaliación por no permitir el ingreso de celulares para internos de la cárcel Las Mercedes, de Montería, que pertenecen al grupo armado ilegal”.

Al momento de los hechos el dragoneante del Inpec se movilizaba por vía pública cuando fue interceptado por dos hombres que se trasladaban en motocicleta, entre ellos el hoy procesado que le habría disparado en varias oportunidades hasta acabar con su vida.

La detención de Luis Alberto Ramírez Urdaneta, alias ‘Risas’, se produjo en desarrollo de una acción conjunta de la Sijin del departamento de Policía de Córdoba y servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en zona rural de la ciudad de Montería.

Al momento de la aprehensión le incautaron un revólver calibre 38, más 6 cartuchos y un celular.