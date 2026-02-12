La Registraduría Nacional del Estado Civil informó este jueves 12 de febrero que activó un plan de contingencia electoral para el departamento de Córdoba debido a la emergencia invernal que afronta.

De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, este plan busca garantizar la realización de las jornadas democráticas de Congreso de la República y las consultas presidenciales el próximo 8 de marzo.

“Primero, debemos solidarizarnos con todas las personas de Córdoba y Sucre, quienes atraviesan una situación muy difícil por la situación climática. En segundo lugar, para el caso de Córdoba, nosotros ya contamos con un plan de contingencia. Ya tenemos ubicados cada uno de los puestos de votación que hay en la ribera del río Sinú y los demás lugares que están anegados. Estamos encontrando los lugares donde pudieran trasladarse eventualmente esos puestos de votación, para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía”, explicó.

Enfatizó en la necesidad de velar por el pleno ejercicio del voto en el departamento, a pesar de las condiciones en las que se encuentra.

“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues Por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación. Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el

comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú”, agregó.

Adicional a ello la entidad mantendrá un plan de identificación para entregar documentos de identidad a los ciudadanos afectados, de cara a las próximas elecciones de 2026.