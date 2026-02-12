Para el próximo miércoles 18 de febrero quedó programada una reunión en la sede de la Agencia Nacional de Tierras, en Valledupar, con siete representantes de trabajadores de la Hacienda Bellacruz, hoy conocida como Hacienda La Gloria, quienes mantuvieron una manifestación en la intercepción en el sector de La Mata, sur del Cesar, debido a la declaratoria de la Corte Constitucional, sobre este predio, calificado como baldío.

Es de recordar que los empleados de dicha hacienda dedicada al cultivo de palta de aceite, le reclaman al Gobierno nacional, el derecho al trabajo considerando que de ser desalojado el predio para otorgarlo a familias campesinas, se perderían más de 600 empleos, que representan el sustento para alrededor de 1.000 familias, en las cuales hay madres cabeza de hogar.

Este caso no es nuevo ya que desde hace décadas la Hacienda Bellacruz, tiene un proceso de restitución de tierras debido a que en época del conflicto armado por paramilitares, cientos de campesinos fueron despojados.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras se han adelantado distintos procesos de recuperación de baldío indebidamente ocupado, los cuales han sido demandados y sujeto a revisión ante el Consejo de Estado.

Además también el caso ha pasado a la Corte Constitucional, ya que se trata de miles de hectáreas que están en reclamación y que en mayo de 2025, el presidente Gustavo Petro entregó, más de 1.000 hectáreas a la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar).

El proceso de la Corte Constitucional trata de la sentencia 235 de 2016, que dispuso se realice un concepto técnico jurídico: “detallado sobre la situación actual de los predios, incluyendo su disponibilidad jurídica, estado físico y productivo, y condiciones de seguridad para la restitución (…)”. Se programó una fecha cierta para realizar una visita, la cual fue notificada con antelación, en procura de la debida coordinación de la Sociedad Hacienda ‘La Gloria’, para recaudar la información necesaria que permita realizar el concepto técnico; sin que ello implicara labor alguna de administración”, indicó la ANT.

Hasta tanto no se obtenga el levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos, el área misional a cargo en la ANT no puede ejecutar ninguna acción o adelantar algún trámite tendiente a la recuperación de dichos terrenos. Por otra parte, la ANT está a la espera de la decisión del juez de restitución de tierras para disponer de los predios baldíos que están al interior de la Hacienda La Gloria, y de esta manera, puedan pasar a manos campesinas.