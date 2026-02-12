El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Regional Guajira abrió convocatoria gratuita para capacitar a emprendedores del sector panificador en la técnica de pan masa madre, una alternativa que permite elaborar productos más saludables y con mayor valor agregado.

La estrategia hace parte de un proyecto nacional que la entidad desarrolla en 59 centros de formación del país y que, en La Guajira, será liderado por el Centro Agroempresarial y Acuícola, con cobertura en los 15 municipios del departamento.

La formación se realizará bajo la modalidad de transferencia personalizada. Es decir, un extensionista del Sena se desplazará directamente hasta la panadería o el lugar donde funciona el emprendimiento, para acompañar durante cinco días el proceso práctico de elaboración de pan con masa madre, utilizando una técnica diferente a la tradicional.

La convocatoria está dirigida a panaderías rurales tradicionales y panaderías urbanas ubicadas en barrios de estratos 1, 2 y 3, que cuenten con menos de 10 trabajadores, de acuerdo con los criterios establecidos en el Acuerdo 009 de 2023.

¿Cómo inscribirse?

Las panaderías interesadas en participar en la estrategia Pan Masa Madre podrán inscribirse hasta el 6 de marzo comunicándose a las líneas 300 801 4464, 324 778 5902 o 317 631 0510. También pueden diligenciar el formulario de inscripción a través de este enlace. Una vez realizado el registro, el equipo de extensionistas se comunicará para explicar el proceso y coordinar el inicio de la transferencia personalizada.

