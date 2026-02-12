En la Plaza Alfonso López se realizó la ceremonia protocolaria de transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Valledupar, acto presidido por el brigadier general Manuel Andrés Camelo Sánchez, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla, quien oficializó el relevo del coronel Alex Durán, y ahora tendrá a cargo la seguridad el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren.

El oficial cuenta con 25 años de servicio en la Institución y una trayectoria consolidada en áreas estratégicas, operativas y académicas, que respaldan su designación para liderar los procesos de seguridad y convivencia en la capital del Cesar.

El coronel Gómez Aranguren se ha desempeñado como jefe seccional de inteligencia, docente de la Escuela Internacional de Uso de la Fuerza Policial para la Paz (CENOP), subdirector de Tránsito y Transporte y laboro en la Dirección Nacional de Escuelas (DINAE). Esta experiencia le ha permitido fortalecer capacidades en inteligencia policial, formación y doctrina, planeación operativa y dirección administrativa. Durante su carrera ha recibido 33 condecoraciones y 171 felicitaciones institucionales, como reconocimiento a su compromiso y resultados en el servicio.

Durante su intervención, el nuevo comandante manifestó que su gestión estará orientada al fortalecimiento del Modelo del Servicio de Policía, al acercamiento permanente con la comunidad y al despliegue de estrategias diferenciales para la contención y reducción de delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio, el hurto en todas sus modalidades, el tráfico de estupefacientes y el abigeato. Indicó que estas acciones se desarrollarán bajo un enfoque preventivo, operativo e investigativo, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades territoriales.