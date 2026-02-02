Una persecución de la Policía Metropolitana de Valledupar, terminó con un presunto delincuente abatido y otro capturado, en hechos que tuvieron lugar en el barrio Villa Jaidith, de esta capital, hacia el mediodía de este lunes.

Se estableció que dos presuntos delincuentes habrían cometido un millonario hurto en el municipio de La Paz. La Policía Nacional al tener información de los hechos y las características de los involucrados, inició una persecución y plan candado.

A la altura de dicho sector, se habría originado un cruce de disparos entre los sujetos que intentaban evadir a las autoridades y los uniformados, quedando sin vida Yermyx Enrique Manjarres Gómez, de 27 años.

Este hombre se desplazaba en una motocicleta junto con otro individuo que corrió hasta esconderse en una iglesia evangélica. Sin embargo, esto no tardó en ser noticia en el barrio, donde un tumulto de personas rodeó la vivienda para evitar que el supuesto ladrón huyera, al mismo tiempo que diferentes unidades policiales intervinieron hasta que el sujeto fue sacado y capturado.

Versiones preliminares por parte de las autoridades dieron a conocer que el capturado fue trasladado a la URI de la Fiscalía y se encuentra en proceso de judicialización.

De igual manera se estableció que el nombre del occiso había figurado en el cartel de los más buscados de la Policía Nacional, en el departamento del Cesar, por los delitos de concierto para delinquir y lesiones personales.

En este caso por estar involucrada la Policía Nacional, el levantamiento de cadáver fue realizado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, mismos que se encargarán de la investigación respectiva.