Como consecuencia de las fuertes lluvias que se registran desde el fin de semana y las inundaciones que afectan a varios corregimientos del municipio de Montería, doce instituciones educativas rurales suspendieron sus actividades académicas este lunes 2 de febrero.

Las dificultades para su acceso y las afectaciones en sus sedes, obligaron a suspender las actividades académicas en las instituciones Santa Clara, Morindó Santa Fe, Rafael Núñez, El Tigre, Villa Claret, Guasimal, Las Palomas, Leticia, Pueblo Bujo, Nueva Lucía, Nueva Esperanza, La Manta y La Victoria, junto con sus respectivas sedes educativas.

Las afectaciones incluyen el arrastre de puentes que dejó incomunicadas a varias comunidades, la imposibilidad de desplazamiento de estudiantes y docentes, sedes educativas cubiertas de lodo y materiales de arrastre, persistencia de inundaciones en zonas aledañas, continuidad de las lluvias y fallas en el servicio de energía eléctrica.

La alcaldía de Montería a través de la secretaría de educación, tiene previsto que las instituciones educativas Santa María, ubicada en el barrio Santa Fe, y la Normal Superior, ambas en a zona urbana, puedan ser habilitadas como albergues temporales en caso de que las inundaciones persistan y sea necesario ampliar la capacidad de atención a las familias afectadas.

Marino Gómez, jefe de la cartera educativa en Montería, manifestó que la prioridad de la administración es salvaguardar la vida y garantizar atención integral a las comunidades.

“Estamos articulando todas las dependencias para responder de manera oportuna. Si la emergencia continúa, habilitaremos las instituciones educativas urbanas previstas como albergues temporales, garantizando condiciones dignas y seguras para las familias. Paralelamente, seguimos evaluando la situación en la zona rural para restablecer las clases cuando existan condiciones de acceso y seguridad”, señaló el funcionario.