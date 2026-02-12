Frente a las críticas que desató el anuncio de aumento de arriendo en los locales del Mercado Publico de Valledupar, Mercaupar, la gerente de esta entidad, Lilian Zabaleta, explicó que la medida es acorde con lo estipulado en los contratos firmados hace varios años, que indican que el ajuste debe ser según el salario minino legal vigente aprobado por el Gobierno nacional.

Los comerciantes que tienen sus negocios en las diferentes colmenas solicitaron ante la junta directiva que este ajuste no se dé de dicha manera, sino que se haga según el PIB, lo cual no es rentable para la administración.

“Estos contratos vienen de hace muchos años, teniendo en cuenta el alza del Gobierno nacional, y fue un acuerdo de voluntades de las partes, Mercaupar tiene que respetar las normas y somos sujetos de control por parte de la Contraloría, por ello tenemos que hacer lo que indica dicho contrato. El mercado cuenta con 853 locales, el promedio de los arriendos es de $145.000 y $250.000 mensuales, que incluye IVA y administración, con vigilancia. Esta alza sería para el 59.57 % de los locales comerciales”, indicó la funcionaria.

También explicó que la plaza de mercado genera gastos administrativos que son compensados con los arriendo, como el pago de la vigilancia privada que supera los $60 millones mensuales, mantenimiento de las alcantarillas al interior del mercado, pago de alumbrado público y otros gastos de operación. “Eso en comparación con la oferta y demanda en otros mercados, la indiferencia es enorme”, expresó la gerente.

Milagro Sanchez Florez Mercado público de Valledupar.

En ese orden de ideas, Zalabeta detalló que hay otros valores que oscilan entre los $250.000 y $400.000, que son el 15 % de los locales. De $400.000 a $550.000, el 13 %. De $550.000 a $700.000, el 3 %. De $850.000 el 1.3 %. De $1.000.000 el 0,3 %. Y de $1.000.000 a $2.500.000 el 6.13 %.

“Los locales que pagan más son los locales de la carnicería y tienen incluida la administración, el lavado dos veces al día, fumigación dos veces al mes y la vigilancia 24 horas. En realidad es un arriendo económico con relación al mercado que pagan en un sector comercial, comparado con el resto de la ciudad”, manifestó Liliam Zabaleta.

Puntualizó que no es una decisión de la gerencia, sino que es única y exclusivamente de la junta directiva que está analizando todos los factores con estudios financieros, ya que Mercaupar viene enfrentando una crisis financiera, la cual ha ido superando desde finales de 2023.