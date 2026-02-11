En Valledupar este 2026 se ha presentado un aumento significativo de los casos de dengue, según lo anunciado por las autoridades en salud. De acuerdo con el boletín epidemiológico N° 4 del SIVIGILA, a la fecha se han notificado 305 casos de dengue en el municipio, de los cuales 148 corresponden a dengue sin signos de alarma y 158 con signos de alarma. Pese a este panorama, resaltan que hasta el momento no se reportan fallecimientos asociados a dicha enfermedad.

La secretaria de Salud Municipal, Jaide Medina Calderón, indicó que el barrio con mayor personas diagnosticas por dengue es La Nevada, con 18 casos; El Centro con 12, Fundadores con 9, La Esperanza 7, Divino Niño y Villa Castro 6.

Asimismo la funcionaria informó que 107 personas han estado hospitalizadas, de las cuales siete han llegado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por ello, invitan a los habitantes del municipio a fortalecer las acciones de prevención contra esta enfermedad, para lo cual han intervenido más de 2.500 viviendas, mediante mensajes educativos enfocados en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor. Mientras que durante el 2025, se inspeccionaron más de 22.000 hogares.

Las recomendaciones por parte de la Secretaría Local de Salud indican: eliminar objetos en desuso como llantas y botellas, cambiar el agua de los floreros, lavar, cepillar y tapar tanques y piletas, así como limpiar canaletas. Es importante recordar que el mosquito (Aedes Aegypti) transmisor del dengue, se reproduce en agua limpia y estancada.

“El dengue no se transmite de persona a persona; se controla eliminando los criaderos del mosquito en las viviendas, el 90 % de estos criaderos se generan dentro de los hogares. La prevención comienza en casa. Todos los días un equipo especializado recorre los barrios de la ciudad, casa por casa, realizando control larvario, acciones pedagógicas y, cuando es necesario, control químico, el cual no es una solución definitiva si no se eliminan los criaderos”, expresó Medina Calderón.