Con arma de fuego le quitaron la vida a Roberto Cabrales, de 63 años, en la vereda La Duda, municipio de Codazzi, hecho que ha causado repudio y consternación en la población. Este hombre era conocido por toda la ciudadanía ya que dedicó su vida a la venta de mazorca en las afueras de su vivienda, donde tenía su propio establecimiento comercial.

Leer también: Alarma en Valledupar por aumento de casos de dengue

El crimen se registró la noche del pasado martes 10 de febrero precisamente cuando estaba vendiendo las mazorcas listas para el consumo de sus clientes. De manera inesperada llegaron sujetos motorizados, quienes le hurtaron las pertenencias a Cabrales y en la huida le dispararon en repetidas ocasiones hasta que una de las balas lo impactó en el tórax, muriendo en el sitio.

La comunidad al percatarse de lo sucedido salió en su auxilio, pero verificaron que no contaba con signos vitales.

Las autoridades indicaron que el caso fue conocido por personal del grupo de investigación criminal de la Sijín, quienes tratan de dar con el paradero de los responsables del asesinato. Por su parte, el alcalde municipal, Hernán Baquero, dispuso un pago de una recompensa de hasta $10 millones de recompensa para quienes den información que ayude a esclarecer el hecho.

“Me duele profundamente el asesinato en la vereda La Duda, un hombre trabajador, noble, que durante años recibió a propios y visitantes con su sonrisa y sus mazorcas, convertido en punto obligado para quienes transitaban por esa zona rural de Codazzi. No solo le quitaron la vida a un comerciante, le arrebataron a la comunidad un símbolo de esfuerzo y honestidad”, dijo el mandatario.

Importante: Incertidumbre laboral en el sur del Cesar por posible desalojo de hacienda

Destacó que solicitó a la Policía Metropolitana de Valledupar y a los organismos de investigación actuar con total contundencia.