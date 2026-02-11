La Universidad de Córdoba intensificó su respuesta humanitaria frente a las inundaciones que afectan a amplias zonas del departamento con una campaña solidaria que ya ha permitido recolectar y entregar más de 1.300 mercados a estudiantes y sus familias damnificadas.

Así lo informó el rector Jairo Torres Oviedo, al presentar el balance de las acciones adelantadas por la institución en medio de la emergencia climática que golpea con fuerza a Córdoba.

Desde la semana anterior la alma máter puso en marcha una campaña humanitaria logrando recolectar 1.300 mercados, los cuales han sido entregados en zonas golpeadas como Tierralta, Valencia, San Pelayo, Canalete y, de manera prioritaria, a la margen izquierda del río Sinú en Montería.

“Hemos traído 350 mercados, que estamos entregando a estudiantes y a sus familias. De acuerdo con el diagnóstico que tiene la Universidad, tenemos alrededor de 1.500 estudiantes afectados, y estamos llegando a ellos de manera directa”, explicó el rector.

Además señaló que este esfuerzo no será temporal, pues la Universidad de Córdoba mantendrá la campaña de manera sostenida, fortalecida ahora por una convocatoria nacional lanzada junto al Sistema Universitario Estatal (SUE) y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), que permitirá recibir apoyo de universidades públicas y privadas de todo el país.

“Eso nos va a ayudar mucho para continuar de forma permanente con este apoyo solidario a nuestros estudiantes”, afirmó.

La alma máter también avanza en la implementación de medidas de flexibilidad académica, con el objetivo de garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios pese a las afectaciones sufridas.

Evalúa apoyos adicionales en residencias universitarias, alimentación y acompañamiento integral, tanto para estudiantes provenientes de los municipios como para quienes residen en Montería.

Unicórdoba ha puesto también toda su capacidad científica al servicio del territorio para afrontar la compleja fase de pos-inundación, que será muy dura. Investigadores y equipos académicos trabajan en una hoja de ruta que será integrada con alcaldías y la Gobernación de Córdoba.