Cerca de 32 mil personas están siendo atendidas con ayudas humanitarias en la ciudad de Montería. Ellas resultaron afectadas con las inundaciones que se presentan a causa de las lluvias atípicas caídas desde el fin de semana.

Desde la administración municipal de Montería canalizan la atención para los afectados por el fenómeno natural a través de la gran Donatón que pusieron en marcha desde el lunes 2 de febrero y que sigue activa em Centro Verde y los centros comerciales Alamedas y Buenavista.

Diana Sierra Márquez, gestora social, aseguró que “cada donación es un abrazo, cada aporte es una muestra de amor por nuestra ciudad. Montería está demostrando que, cuando nos unimos, somos más fuertes que cualquier adversidad”.

La alcaldía de Montería con apoyo de la Policía Nacional, Ejército de Colombia y organismos de socorro tiene desplegado sus equipos realizando la caracterización de la población afectada y la entrega de ayudas.

alcaldía de Montería/Cortesía

De acuerdo con los reportes de la Oficina de Gestión Integral del Río y Atención del Riesgo y Desastres, en Montería se presentan inundaciones en 14 zonas corregimentales y 27 veredas. Las cuadrillas desplazadas han llegado hasta distintos corregimientos, donde se encuentran tanto pobladores locales, como otros que vienen de sitios que se encuentran cubiertos por el agua.

Paralelamente, en el área urbana de Montería están siendo atendidos los residentes en zonas ubicadas a la ribera del Sinú y en barrios que podrían anegarse, fruto de la subida del nivel de las aguas. Igualmente, prestan atención a más de 100 residentes de Las Palomas, que llegaron hasta la zona urbana buscando protección y están ubicados en el coliseo de combate de la Villa Olímpica de Occidente, en su mayoría.

En total, 2026 personas permanecen en los albergues que han dispuesto, donde acondicionaron sitios para dormir y las ollas comunitarias, además de suministrarles ropas y elementos de aseo, entre otros materiales. Las demás personas se atienden en distintos puntos de la zona rural, donde se hayan refugiadas.

Las ayudas llegan por carretera, hasta donde la situación lo permite, así como en botes por el río y atravesando zonas inundadas.

El llamado a los monterianos es a seguir haciendo donaciones de agua, alimentos, ropa, elementos de aseo y colchonetas en los centros de acopio, ubicados en Centro Verde y los centros comerciales Alamedas y Buenavista.

Hasta la medianoche del miércoles habían entregado, entre otros, 3.264 mercados individuales y 1.640 mercados comunitarios (cada uno, estimado para 10 personas; 54.270 pacas de aguas entregadas; 6.000 pacas de refrescos, jugos y bebidas hidratantes; 2.280 canastas de huevos; más de 80 kilos de proteína, entre cerdo, pollo y carne de res; 1.072 bultos de alimento para gatos y 1.440 bultos de alimento para perros.

Además de 1.260 kits de aseo de hogar; 1.500 kits de detergentes; 530 kits de aseo personales (cada kit, para cinco personas); 209 kits de elementos para bebé; 865 pacas de calzado (cada uno tiene 10 pares) y 7.760 pacas de ropa (cada una, con prendas para 10 personas).

“Hoy más que nunca necesitamos que Montería siga demostrando su grandeza. Cada colchoneta, cada alimento y cada herramienta que donen se convierte en alivio para una familia que lo ha perdido todo. Invitamos a priorizar productos de primera necesidad como harina de maíz, café, sal, atún, sardinas, pasta, avena, cepillos y crema dental, desodorantes, crema antipañalitis, creolina y repelente. Unidos estamos protegiendo vidas y devolviendo esperanza”, expresó la gestora social, Diana Sierra.