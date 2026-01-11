El inicio del nuevo año llegó cargado de entregas de obras por parte de Alcaldía de Montería. Hoy, en el segundo sábado de enero, el alcalde Hugo Kerguelén García puso al servicio una nueva obra en el barrio La Pradera, sobre la carrera 29.

Se trata de la pavimentación de un amplio trayecto, que lleva desde el hospital de la Comuna 6, hacia otros sectores.

Durante la jornada denominada “La cinta cayó, la obra llegó” que se ha hecho popular cada sábado desde el 2025, la comunidad recibió la pavimentación de 713 metros lineales de vía, comprendidos desde la calle 20, hasta la calle 8A.

“En este tramo sobre la carrera 29 invertimos aproximadamente 3.328 millones de pesos, para entregarle a la comunidad una vía que les permite mejorar su conexión con otros sectores de La Pradera y de Cantaclaro”, dijo el alcalde Kerguelén.

Agregó que “aquí queda el hospital más grande que nosotros tenemos en la ciudad de Montería, el hospital de la Comuna 6, que lo inauguramos en 2024 y para nosotros es muy importante, porque atiende muchísima gente de las comunas 6 y 4; también acá tenemos un colegio, así que con esta obra también estamos beneficiando el sector educativo”.

Con esta obra las calles dejan de convertirse en polvo, durante el verano, y barro en el invierno; “les estamos dando dignidad”, puntualizó el mandatario de los monterianos.

En esta obra de pavimentación generaron 50 empleos, entre directos e indirectos, lo cual es una forma de brindarle bienestar a la ciudadanía, al posibilitarle la obtención de ingresos, tanto para algunos residentes de barrios cercanos, como de otros puntos de Montería, explicó el mandatario.

La obra de pavimentación en la carrera 29, entre las calles 20 y 8A, le deja a la comunidad una vía de 6 metros de ancho de calzada en concreto hidráulico MR38, con andén tipo ronda a ambos lados. Además de adecuación de manjoles, instalación de señalización horizontal y vertical, reductores de velocidad, construcción de cunetas y sumideros, construcción de espacio público; además de obras complementarias, como reparaciones de domiciliarias para acueducto y construcción de box culvert.

La administración municipal tiene presupuestado en el plan de desarrollo municipal pavimentar 50 km de vías, así como 30 kilómetros en la zona rural, y ya han pavimentado aproximadamente 30 km de vías en la zona urbana.