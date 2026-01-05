La educación superior pública en la región del Alto Sinú cordobés será un hecho. Ya están listos los estudios y diseños de la sede de la Universidad de Córdoba, en el municipio de Tierralta.

Los recursos para ello fueron aportados por el gobierno departamental.

El proyecto ya cuenta con la fase técnica necesaria para avanzar hacia su materialización, consolidándose como una apuesta estratégica para ampliar el acceso a la educación superior, dinamizar el desarrollo regional y generar nuevas oportunidades para los jóvenes del Alto Sinú.

El director de Infraestructura de la gobernación de Córdoba, Andrés Alquichire, resaltó la importancia de este paso indicando que desde ya se puede decir que el Alto Sinú tendrá educación superior de calidad, con infraestructura moderna, sostenible y pensada para responder a las necesidades de la región.

La futura sede universitaria está concebida como un campus integral, con espacios académicos, administrativos, de bienestar y deportivos, bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y diseño bioclimático, alineados con los estándares de la Universidad de Córdoba.