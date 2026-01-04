Los habitantes del barrio Buenavista, en la ciudad de Montería, celebran la inauguración de su nuevo corredor vial sobre la carrera 4.

La obra, que generó 45 empleos durante su ejecución, fue entregada este sábado 3 de enero por el alcalde Hugo Kerguelén García.

La misma está representada en 477 metros lineales de pavimento, distribuidos en dos tramos y que tuvo una inversión de más de 2.800 millones de pesos.

Es la pavimentación de la carrera 4, entre carreras 13 y 17, de 343 metros lineales; la cual encadena con el otro tramo, de 134 metros, sobre la calle 16 entre las carreras 3 y 7, que lleva hasta el cruce con la avenida Circunvalar.

El trayecto de la carrera 4, tiene una calzada amplia, de 10,3 metros de ancho, que sirvió para armar este sábado la fiesta comunitaria organizada por los miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Buenavista, en el cruce con la calle 13, para inaugurarla.

En este mismo barrio de Montería la alcaldía ya había entregado una pavimentación de 78 metros en la calle 11, entre carreras 3 y 4, en inmediaciones de la Fiscalía.