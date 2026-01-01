De acuerdo con el más reciente informe del DANE, Montería cerró el 2025 siendo la ciudad con menor tasa de desempleo de la Costa Caribe. En el informe se indica que para el trimestre móvil septiembre – noviembre la capital de Córdoba redujo la desocupación del 9,8 % al 8,6 %, consolidando cuatro meses consecutivos de un dígito.

Este resultado refleja una dinámica positiva del mercado laboral local, impulsada por una combinación de eventos de alto impacto, inversión pública y políticas activas de empleo, especialmente durante los meses de octubre y noviembre, que marcaron un efecto diferencial frente a 2024.

Entre estos hitos se destacan los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe y la Montería Media Maratón, que dinamizaron sectores como el comercio, el turismo y los servicios, generando empleo e ingresos para cientos de familias monterianas.

Con relación a estos buenos resultados el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, afirmó que estos indicadores confirman que la ciudad avanza por el camino correcto.

“Que Montería tenga hoy la menor tasa de desempleo de la Costa Caribe no es casualidad. Es el resultado de una planificación seria, de creer en el empleo como eje del desarrollo y de ejecutar políticas públicas que generan resultados reales. Aquí el crecimiento se traduce en oportunidades para la gente”, señaló el mandatario.

En el análisis de mediano plazo, el balance sigue siendo favorable. En el año móvil, Montería sumó 6.547 ocupados más, lo que equivale al 24,2% de la meta del Plan de Desarrollo, y redujo en 4.886 el número de personas desocupadas. Aunque la tasa de ocupación se ubicó en 58,2 % y la tasa global de participación en 63,7 %, la tendencia general confirma una recuperación sostenida del empleo.

Montería genera oportunidades laborales a través de sus programas: Impuestos por Puestos de Trabajo, que ha generado 555 empleos, con $9.515 millones en salarios anuales, beneficiando a 33 empresas, y un descuento de $1.275 millones en ICA como sacrificio fiscal consciente para promover la contratación. La administración invita a los empresarios a inscribirse para la vigencia 2026.