Al finalizar el 2025 y de cara a los resultados de los planes operativos y de prevención realizados por la Policía Nacional en el departamento de Córdoba, el comandante encargado de esta unidad, coronel Alexánder Martín Eljadue, entregó un balance altamente positivo.

Según el oficial, en el acumulado del mes de diciembre el homicidio en Córdoba presentó una disminución del 46%, pasando de 13 casos en el 2024 a 7 en el 2025, lo que indica, a su juicio, que salvaron 6 vidas.

Además reportó que las lesiones personales también bajaron porque solo hubo 24 casos frente a 37 del 2024, y también disminuyeron en un 80% los casos de violencia intrafamiliar.

Destaca a su vez que en los 31 días del mes de diciembre aprehendieron a 57 personas por diferentes delitos e incautaron 6 armas de fuego.

En lo que a la movilidad se refiere, durante la celebración de Año Nuevo se movilizaron 39.162 vehículos por las vías de Córdoba y no hubo muertes en siniestros viales.

Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte impusieron 88 órdenes de comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo; además de otros 11 comparendos principalmente por uso y comercialización de artículos pirotécnicos.

Durante la celebración de Año Nuevo hubo 5 quemados con pólvora con un acumulado de 26 durante el mes de diciembre, cuatro casos menos que los del 2024.