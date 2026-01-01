Durante las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, la Policía Nacional reportó un balance positivo en materia de seguridad y convivencia ciudadana gracias a la implementación del plan ‘Navidad con Propósito’, el cual permitió una reducción significativa de los delitos priorizados y consolidó una tendencia sostenida a la baja en la criminalidad en el departamento de La Guajira.

El despliegue del servicio de policía, sustentado en ocho líneas estratégicas, permitió alcanzar uno de los registros más bajos de fin de año en materia de homicidios, lesiones personales y hurtos. Como resultado de estas acciones operativas, se logró la captura de cuatro personas, dos de ellas por porte ilegal de armas de fuego, una por violencia intrafamiliar y otra por violación a domicilio.

En los procedimientos fueron incautadas dos pistolas y un revólver, contribuyendo de manera directa a la prevención de hechos que ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos.

En el marco de la celebración de Año Nuevo, se destacó una reducción del 100 % en los delitos de mayor impacto, resaltando que el 31 de diciembre no se registraron homicidios en La Guajira, en comparación con el año anterior, cuando se presentó un hecho que afectó la vida. No obstante, se reportó la lesión con arma traumática de una menor de edad, al parecer, por manipulación imprudente por parte de vecinos.

En materia de convivencia ciudadana recibieron 68 llamadas a la línea de emergencia, principalmente por alteración a la tranquilidad (20), agresión entre ciudadanos (20) y violencia intrafamiliar (10). Asimismo, se impusieron 30 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

A través de la Patrulla Púrpura, la Policía Nacional desplegó acciones focalizadas para prevenir hechos que pusieran en riesgo la integridad, dignidad y vida de las mujeres en todo el departamento, logrando una reducción del 100 % en los casos de feminicidio y una oportuna atención en los casos de violencia intrafamiliar.

Durante la temporada decembrina, incautaron más de 300 kilos de pólvora, lo que permitió que no se registraran personas quemadas el 31 de diciembre. Sin embargo, Sin embargo, este mes dejó tres casos de menores quemados por pólvora en La Guajira.

De igual manera, no se presentaron casos de personas intoxicadas por consumo de licor adulterado, y se logró la incautación de 261 botellas de licor de contrabando y adulterado.

Por su parte, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, manifestó que, “estos resultados son posibles gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la comunidad. Agradecemos la confianza de los ciudadanos y los invitamos a seguir celebrando con respeto, tolerancia y cuidado por la vida, especialmente por nuestros niños y niñas”.

La Policía Nacional de los colombianos invita a todas las familias guajiras a continuar celebrando de manera responsable, especialmente de cara a la festividad de Reyes, adoptando comportamientos seguros, respetando las normas de tránsito, evitando el consumo excesivo de alcohol, absteniéndose de manipular pólvora y denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y tranquilidad ciudadana.